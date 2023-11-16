«У нас в районе обычно очень тихо, а тут я собрала вокруг себя сирены и мигалки, все выглядело феерично» 16.11.2023, 13:30

Белорусы рассказали, как обращались в экстренные службы в Польше.

Порой возникают ситуации, когда приходится обращаться в экстренные службы: полицию, пожарную, скорую — или в отделение неотложной помощи. MOST поговорил с белорусами, которые имеют такой опыт в Польше.

«В дверь ломился мужчина в нижнем белье»

Ольга работала на ресепшне в отеле. Во время одной из ночных смен в дверь начал ломиться агрессивный мужчина. На нем было только нижнее белье, хотя на улице был ноябрь. Неизвестный просил вызвать скорую помощь.

— Я решила позвонить по номеру 112 (единый номер служб спасения. — Прим. MOST), потому что не была уверена, что в данной ситуации не потребуется полиция. Диспетчер внимательно слушал меня и задавал вопросы. Нужно было четко продиктовать имя и фамилию. Также он объяснил мне, что я могу не открывать дверь и не контактировать с этим мужчиной, если не чувствую себя в безопасности. Полиция приехала через пять минут.

Полиция выяснила, что у мужчины было психическое расстройство. Ночью он ушел из дома и не понимал, где находится.

— Полицейские укрыли его согревающим пледом и вызвали скорую помощь. Меня спросили, как я себя чувствую, и попросили предоставить вид на жительство для оформления протокола. Проверили двери и окна на предмет возможного ущерба. Я была очень напугана, но действия служб помогли мне сохранить спокойствие. Они знали, что нужно делать, отвечали на вопросы очень уверенно. Ситуация разрешилась очень быстро.

«Появилось видео с подписью «Полицейские — герои»

В июле 2023 года Карина собиралась с полуторамесячной дочкой за покупками: сложила коляску в багажник, уложила ребенка в автолюльку. Вдруг дверца машины захлопнулась, а сумка с ключами от нее осталась в салоне.

— Описать, что я испытала в тот момент, невозможно никакими словами. Я на секунду представила, что может произойти, если дочь начнет срыгивать… Волосы встали дыбом. На улице был солнцепек. Повезло еще, что было 10 утра и что машина стояла под деревом возле подъезда. В панике я начала бегать вокруг машины, как обезьяна из мультика, у которой было много детей, и дергать ручки в надежде, что одна из дверей откроется.

Карина вспоминает, что в тот момент увидела своего соседа-поляка, подбежала к нему и стала просить о помощи. Мужчина сказал, что нужно вызвать полицию.

— Я набрала номер 112, дала ему свой телефон и попросила поговорить. Сосед сказал, что у полиции есть восемь минут, чтобы прибыть на место вызова. Если через восемь минут их не будет — предложил бить стекло. Я согласилась. В итоге в течение этих восьми минут приехал экипаж Стражи мейской (городской охраны. — Прим. MOST) и полиция. Все выглядело феерично. У нас в районе обычно очень тихо, а тут я собрала вокруг себя сирены и мигалки. Соседи были в шоке.

Девушка очень быстро объяснила, что случилось, и сотрудник Стражи мейской предложил выбить заднее стекло, так как ребенок находился на переднем сиденье. Однако в разговор вмешался тот самый сосед, который помог Карине вызвать экстренные службы. Он предложил выбить стекло-треугольник, так как, по его версии, такое стекло дешевле будет заменить. Стекло разбили, но из-за торчащих осколков, сотруднику не удалось просунуть в него руку, чтобы открыть дверь. Тогда сосед Карины побежал к строителям, которые неподалеку ремонтировали магазин, чтобы взять у них проволоку. С ее помощью удалось открыть дверь машины. Через несколько минут девушка держала дочь на руках.

— От момента, как захлопнулась дверь, до момента, когда я вязала дочь на руки, прошло ровно 12 минут. Но насколько я поняла, полиция посчитала, что в машине дочь находилась час и 20 минут, и вызвала скорую помощь, чтобы проверить состояние малышки. Все было в порядке.

Карина также вспоминает, что после этой ситуации, на сайте online.bialystok.pl появилось видео с нагрудной камеры полицейских с подписью, что полицейские — герои. Правда, написали они, что ребенок был не полуторамесячный, а полуторагодовалый.

«Все как в детективных фильмах»

Дарья тоже однажды обращалась по номеру 112 — единственному, который ей удалось вспомнить в стрессовой ситуации.

— Мы с парнем вернулись из Минска и обнаружили, что нас ограбили: было выбито окно, вещи в квартире были перевернуты, а деньги и ценные вещи пропали. Только через час после того, как мы оказались в квартире, осознали, что стоит кому-то позвонить.

Диспетчер службы 112 выслушал ребят и ответил, что дело передадут полиции. Полиция приехала через 1,5 часа.

— Когда полицейские приехали, они связались с агентами, которые занимаются описью, фотографами и следователями — одним словом, командой со специальным оборудованием, ультрафиолетом, в общем, как в детективных фильмах. Команда приехала на следующий день в заранее запланированное время.

От взаимодействия со службой у Дарьи остались хорошие впечатления. Девушка вспоминает, что полицейские были вежливы и внимательны: задавали много вопросов, все записывали. Но никакой пользы обращение не принесло: дело довольно быстро передали в архив, а преступников так и не поймали.

«Чего вы вообще сюда пришли»

В июле 2023 года Веронику укусил клещ. Момент укуса девушка не заметила, а клеща на коже не было. Образовавшееся покраснение девушка спутала с укусом комара. Белоруска забила тревогу только тогда, когда вокруг укуса появилось пятно. Девушка написала знакомому врачу из Беларуси, а тот заключил, что это укус энцефалитного клеща.

— Мы пошли с супругом в SOR (отделение неотложной помощи. — Прим. MOST). Там нас начали гонять: мы зашли во вход «А», там нам сказали, что с укусом клеща не принимают, и направили ко входу «В». На входе «В» фразой «Вы не по адресу» нас перенаправили ко входу «С». На входе «C» у нас спросили: «Чего вы вообще сюда пришли, если вам нужно ко входу «A»?» В итоге пошли в поликлинику. Там нам сказали, что ближайшая запись к врачу только через три недели и что нам нужно обратиться в SOR.

В итоге Вероника снова связалась со знакомым врачом из Беларуси, который помог выписать рецепт и выслать его в Польшу. По нему девушка смогла купить лекарство и начать его принимать. А от польской медицины у нее осталось плохое впечатление: Вероника заключила, что медицина в Польше недоступна.

«Сказали гуглить»

Евгения обратилась в SOR в Гданьске с острой зубной болью. К тому моменту она уже была записана на удаление зуба, но боль была нестерпимой, и безрецептурное обезболивающее не помогало. Было воскресенье, и Евгения решила либо срочно попасть к хирургу, либо хотя бы получить рецепт на более сильное лекарство.

— Когда мы приехали в SOR и в регистратуре я сказала, в чем проблема, нас не стали даже оформлять. Сказали, что стоматологическими случаями они не занимаются, ничем помочь не могут, а куда обратиться — не знают. Прямо сказали: «Гуглите». В гугле нашлось крайне мало стоматологий, которые дежурят в выходной день. Единственного стоматолога-хирурга, который принимает экстренно, мы нашли в Гдыне. Собрались и поехали туда.

Там Евгения ждала достаточно долго. После осмотра врач сказала, что удалять этот зуб она не будет. Обезболивающее она тоже не выписала, но назначила сильный антибиотик. Чтобы решить проблему с зубом, девушке пришлось записаться к платному специалисту — ближайшая свободная дата была только через пять дней.

— Ждать нужно было долго. Обезболивающего не было. Но через знакомую мне удалось попасть к терапевту, который выписал сильное обезболивающее. Так я дожила до удаления.

Куда в Польше звонить в экстренных случаях:

112 — универсальный номер службы спасения. Обращаться по нему можно в случае любых чрезвычайных ситуаций, при необходимости помощи полиции, для вызова пожарной службы, а также, чтобы получить скорую медицинскую помощь;

999 — скорая помощь;

998 — пожарная служба;

997 — полиция;

986 — муниципальная полиция (охрана порядка);

994 — аварийная служба водопроводных сетей;

993 — аварийная служба теплоснабжения;

992 — газовая аварийная служба;

991 — энергетическая чрезвычайна служба (аварийная служба электросети);

989 — национальный фонд здоровья;

981 — служба помощи на дороге;

985 — служба спасения в горах;

984 — служба спасения на воде;

988 — служба доверия.

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