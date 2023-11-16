В Варшаве состоится празднование Дня Слуцкого вооруженного восстания 1 16.11.2023, 13:46

26 ноября белорусы пройдут маршем по центру польской столицы.

27 ноября 1920 года Слуцкая бригада БНР вступила в бой с Красной Армией. Они больше месяца противостояли врагу без всякой поддержки.

Марш, приуроченный ко Дню Слуцкого вооруженного восстания, состоится в воскресенье 26 ноября в 13:00 в Варшаве. На пересечении улиц Иерусалимской и Новый Свят (ul. Nowy Świat 15) начнет формироваться колонна для Марша на День белорусских Героев. Колонна начнет движение в 13:30.

«103 года назад слуцкие крестьяне начали вооруженную борьбу против большевистских оккупационных войск за Белорусскую Народную Республику. Белорусская нация имеет много героев. Давайте вместе почтим тех белорусских героев, которые погибли за независимую Беларусь: слуцких повстанцев; белорусов, погибших от коммунистических и нацистских репрессий; белорусов, убитых лукашенковской бандой; белорусов, погибших в борьбе за Украину.

А также обязательно вспомним сегодняшних героев, – белорусских политзаключенных, которых незаконно бросили за решетку», – призывает оргкомитет празднования.

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