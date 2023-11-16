Помощник Путина бьет тревогу 3 16.11.2023, 13:51

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У России резко обострилась стратегическая проблема.

В России резко ухудшилось состояние федеральной дорожной сети за последние три года, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Есть озабоченность, что снижается уровень содержания федеральных дорог», — отметил чиновник на пленарной сессии «Транспортной недели» (цитата по «Коммерсанту»).

По его данным, в 2020 году 85% «федералок» было в нормативном состоянии, а в 2023-м показатель упал до 73%. «Нужно этот баланс выдерживать. Потому что как мы тогда поручение президента выполним? Считаю нужным рассмотреть этот вопрос отдельно в правительстве», — сказал Левитин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал помощника президента РФ, однако отметил, что довести нормативное состояние дорог до 85% будет непросто. «Раньше за меньшие деньги делали те участки, которые можно было сделать быстро. Сейчас, грубо говоря, дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились. Каждый следующий участок выходит дороже», — сказал Цыденов.

По его словам, ремонта уже требуют дороги, которые были отремонтированы в 2018 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». «На направлении Запад — Восток грузовое сообщение выросло вдвое к 2019 году. Это влияет на износ, это надо закладывать в расходы на содержание дорог», — отметил Цыденов.

Отвечающий за строительство вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости определить, сколько стоит «реальное содержание» федеральных дорог. Также он отметил, что из 50 транспортных концессий по стране успешными оказались «единицы». «Остальные либо с какими-то проблемами, либо находятся в состоянии, когда начали, а довести до конца не могут», — констатировал Хуснуллин.

Вице-премьер также напомнил, что правительство объединило 136 тыс. км основных федеральных и региональных дорог в единую «опорную сеть», 85% которой нужно отремонтировать к 2027 году. Для этого кабмин принял пятилетний план дорожной деятельности с финансированием более 13 трлн руб.

В марте 2023 года глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев попросил правительство разрешить Росавтодору перенаправить 200 млрд руб., запланированных на дорожные стройки, на ремонт федеральных трасс общей протяженностью 16,5 тыс. км. Тогда в Росавтодоре отмечали, что общее состояние ведомственных дорог ухудшается несколько лет, в том числе из-за дефицита финансирования и возросшей интенсивности движения.

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