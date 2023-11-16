Белорусам начали приходить подозрительные СМС

Белорусам начали приходить подозрительные СМС4
- 16.11.2023, 14:00
- 8,704
Как выглядят новые уловки мошенников?
Мошенники активизировали рассылку сообщений белорусам. В последние дни странные СМС приходили якобы от банков и «Белпочты» (на самом деле, нет, не от них).
Сайт onliner.by показал, как выглядят новые уловки.
«Супруге пришло на телефон СМС с интересной ссылкой», — рассказывает читатель Антон. По ссылке, конечно, не переходили, позвонили в «Белагропромбанк», от имени которого рассылают сообщения.
По словам читателя, в банке сказали, что это новый вид мошенничества, случай зафиксировали и предложили приехать в отделение.
В пресс-службе нам подтвердили, что это массовая рассылка мошеннических сообщений, которые указывают отправителем belapb.by или BELAPB.BY.
Кроме этого, похитители денег с карт маскируются под «Белпочту». Вот их легенда: вам пришла посылка, но адрес неполный, не можем доставить, перейдите по ссылке.
В пресс-службе «Белпочты» рассказали, что такие сообщения белорусы начали получать еще во время больших ноябрьских выходных. По ссылке мошенники попросят ввести адресные данные и доплатить за услугу, таким образом они получат доступ к вашей карте.