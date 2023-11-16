Появление нового Пригожина: как будет развиваться конфликт внутри армии РФ

Появление нового Пригожина: как будет развиваться конфликт внутри армии РФ1
- 16.11.2023, 14:14
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На высоком уровне идет «грызня» нескольких группировок.
Внутри российской армии идет борьба нескольких группировок, которая зиждется исключительно на карьеристских принципах и желании переложить на кого-то ответственность, потому что россиянам каждый раз нужно находить нового «козла отпущения».
По сути, это грызня за власть, которая проходит по линиям разных кланов и пока не особо влияет на расшатывание центральной власти РФ.
Такое мнение высказал украинский политолог и военнослужащий Тарас Березовец в интервью для «24 канала».
Как пояснил аналитик, не могут же Путин или Шойгу быть в чем-то виноватыми, поэтому те или иные поражения вешают на Суровикина, Теплинского и других генералов.
«Они так всегда действовали. Давайте вспомним Сталина, как он безжалостно понижал в званиях и расстреливал своих генералов только потому, что генералиссимус не мог быть виновен в провале Красной армии», – отметил Березовец.
Тем не менее политолог спрогнозировал, что борьба внутри армии РФ будет становиться все более безжалостной и бескомпромиссной по мере того, как российское военное поражение будет становиться все более очевидным.
«Вот тогда они действительно начнут друг друга взрывать. То, что у них перспектива такого конфликта есть, показал бунт Пригожина и его ликвидация. Пригожин, к сожалению, уже не с нами. Почему, к сожалению? Потому что он активно работал над тем, чтобы эти конфликты становились реальностью. Но я думаю, что в России свято место пусто не бывает и появится новый Пригожин, новый подстрекатель, который будет над этим работать», – предрек аналитик.