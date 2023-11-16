За участие в протестах задержали фитнес-тренера 16.11.2023, 14:25

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Для этого понадобилось семь силовиков.

В Минске задержали фитнес-тренера за протесты 2020 года. Силовики сняли с ним «покаянное» видео и выложили в своем телеграм-канале.

Задержанному Александру Якуте 37 лет. Он минчанин, работает в фитнес-центре «Адреналин» на Малиновке. Также Александр — сертифицированный нутрициолог (эксперт по здоровому питанию). Интересуется историей, а также любит ездить на мотоцикле.

Его задержали из-за того, что он засветился на фото с протестов в образе «бчб-шотландца» на проезжей части. Чтобы задержать Александра, лукашисты взяли с собой минимум семь силовиков.

На видео видно, что Александра задержали на выходе из квартиры. Он не сопротивляется, и его «крутит» один невооруженный милиционер. Остальные в полном обмундировании под эпическую музыку забегают в пустую квартиру мужчины.

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