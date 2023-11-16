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Украина начала серийное производство аналогов «Шахедов»

  • 16.11.2023, 14:30
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Украина начала серийное производство аналогов «Шахедов»
иллюстративное фото

За месяц производят десятки таких дронов.

Украина наладила серийное производство отечественного аналога «Шахедов». За месяц таких дронов производят десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.

«Начиная с того, что называют «украинским Шахедом», мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры», - сказал министр.

Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: «Нас удовлетворяет десятикратный рост и больше. У нас по многим направлениям такой рост».

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции «Укроборонпрома» с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим дроновым компаниям.

«В этом плане «украинский Шахед» появился именно на государственном заводе», - подчеркнул министр.

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