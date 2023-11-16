Шойгу и Кадырова готовят в жертву 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

16.11.2023, 14:36

6,112

В России назревают два интересных сюжета.

До президентских выборов в РФ остается четыре месяца. В условиях войны срок достаточно серьезный, ведь горизонт планирования сейчас обозначен неделями. Если техническую сторону переизбрания ЦИК и админресурс обеспечат с лихвой, то вот народную любовь и подлинную поддержку президенту Путину неспособен гарантировать никто.

Главными союзниками диктатора продолжают оставаться силовики и инертность населения России. Нужно отдать должное чистильщикам российской политической арены. Здесь сформировались условия идеального политического вакуума, когда отсутствуют не только реальные конкуренты в борьбе за Кремль, но даже желающие выдвигаться. Важно отметить: война сильно потрепала спонсоров политических сил, как партии власти, так и имитаторов. Соответсвенно трендом стала финансовая скромность, неготовность сжигать финансовый ресурс на фасадные мероприятия. Ведь цирк разыгрывать просто не перед кем.

Страны Запада идут курсом дальнейшей изоляции и искоренения путинизма. Китайские кураторы Кремля вообще не знакомы с категорией «выборов», и не поддерживают всей этой кутерьмы, ведь ярлык на княжение уже выписан. Внутренняя аудитория непритязательна и совершенно отчуждена. Все живут мыслями о застойном безвременье, гротескность которого ярко подчеркивают агрессивные выпады Медведева против бесконечного списка врагов и завывания Дугина, призывающего идти до победного конца, хотя война не имеет целей.

Все чего-то ждут, хотя какого-то явного образа будущего не просматривается. Генеральная проблема новой ходки Путина во власть – идеологическая бесплодность. Рутинизация политического процесса требует от Путина серьезных телодвижений, соответственно, если сам диктатор омолодиться не способен, то ему необходимо работать над омоложением своего окружения. Иначе у россиян не будет никаких надежд.

Старая команда продавливает историю о важности стабильности в тяжелые времена, необходимости сберечь незыблемость курса государственного челна. Этим людям нужен старый Путин, как гарант неизменности системы, даже если она уже мертва. Они продвигают идею концентрации на процессе, а не на смысловой стороне. Декабрь 2023 года будет месяцем путинского выдвижения в антуражах съезда Единой России и годовой пресс-конференции. Можно будет и отчитаться, и заручится поддержкой партийных боссов.

Одновременно есть опасения, что как раз под данные мероприятия произойдет серьезный разбор полетов. Состоится показательная порка лузеров, с какими-то знаковыми политическими перестановками. Здесь многое зависит от тех аналитических материалов, которые положит на стол Путина Лубянка. Из интересных поворотов следует отметить два сюжета.

Во-первых, большие изменения произойдут в руководстве Министерства обороны и Генштабе. Кремлю необходимы послушные военные руководители нового склада, и здесь Шойгу наконец могут уйти. Больно уж он стал токсичен. Вероятна даже инсценировка гибели министра обороны с целью его дальнейшей героизации, как мученика.

Во-вторых, аналогичное политическое убийство может произойти и с Кадыровым. Он стал самым проблемным политиком РФ, с довольно весомой базой поддержки и рейтингом. Путинские политтехнологи специально потворствуют его бездумности и совершенно глупым заявлениям, дабы на каком-то этапе вывести его из игры с целью повышения рейтинга Путина.

Так что, четвертая ходка может обозначится кадровыми зачистками для сокрытия смысловой пустотелости ветхого вождя.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».