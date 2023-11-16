«Квартир в доме — 64, а в списке минимум 65 человек» 1 16.11.2023, 14:52

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Белорусы начали штурмовать офис застройщика в Минске за сутки до старта продаж.

Сегодня в жилом комплексе «Северный Берег» стартовали продажи в пятом по счету доме — «Айвилэйн 1». Очередь за квартирами начала формироваться еще вчера и к утру насчитывала уже 65 человек.

Onlíner побывал в офисе застройщика.

Что за дом?

О «Северном Береге» активно заговорили этим летом: на уже устоявшемся рынке недвижимости появление нового независимого игрока стало сенсацией. Застройщиком выступил арабский инвестор, участвовавший в таких проектах как «Бурдж-Халифа» и «Дубай Молл».

На данный момент на берегу Цнянки потихоньку вырастают коробки четырех домов. Самый первый — «Парклэнд 1» — обещают достроить уже в первом квартале 2024 года. А вот «Айвилэйн 1» по плану сдадут осенью следующего года. Параллельно застройщик будет подтягивать и социальную инфраструктуру: к 2025-му квартал обзаведется своим детским садом, а к 2027-му еще и школой.

«Айвилэйн 1» — это семиэтажное здание с фасадами из клинкерного кирпича, покрытыми декоративной штукатуркой, французскими балконами и террасами, дизайнерскими лобби, включающими в себя модные нынче лапомойки и помещения для хранения колясок.

К дому прилегает закрытый зеленый двор, детская и спортивная площадки, парковка.

Внутри — 64 квартиры со свободными планировками (путем нехитрых подсчетов можно понять, что сегодня кто-то из очереди может остаться без заветных метров). Есть однушки (38—44 кв. м), двушки — 47—71 кв. м, трешки — 77—78 кв. м, четырешки — от 100 кв. м.

Сдаваться жилье будет в черновом варианте, хотя в предыдущем доме «Парклэнд 4» были квартиры и с чистовой отделкой от застройщика.

К каждой жилплощади прилагается кладовка на цокольном этаже. А нескольким счастливчикам, выкупившим квартиры на 6-м и 7-м этажах, достанутся еще и террасы.

Стоимость квадратного метра варьируется от метража, этажности, планировки. Минимальная цена — €1000.

Застройщик готов предоставить рассрочку на жилье: для этого нужно внести 50% первоначального взноса, а дальше каждый месяц платить по 10%. Также возможно кредитование от «МТБанка» на срок до 30 лет.

Утренняя очередь

Несмотря на промозглую погоду вперемешку с мокрым снегом, уже в 9 утра около офиса «Северного Берега» собралась очередь примерно из 30 человек. Наиболее опытные мерзли в компании термосов, остальные согревались хаотичными движениями и разговорами. Через какое-то время людей порционно стали запускать внутрь.

Одними из первых были Александр с супругой. Они приехали сюда аж из Бобруйска — в будущем планируют стать столичными ребятами.

— Очередь занимали еще вчера, примерно с 14:00. Тогда впереди было всего 3 человека. Но сейчас, насколько мне известно, в списках уже 65 человек, — говорит Александр. — «Северный Берег» мы приметили еще на этапе продаж третьего дома, но не успели. На старт продаж четвертого тоже: тогда мы еще не знали, что анонсы появляются в Instagram- профиле жилого комплекса. В этот раз пристально за ним следили.

Александр с женой мечтают заполучить четырешку, но если вдруг не получится, то согласны и на трешку. Брать рассрочку или кредит супруги не планируют.

— На мой взгляд, это самый современный район сейчас. К тому же он весь зеленый. Понравилось, как застройщик сделал парк. Совсем рядом аквапарк «Лебяжий», можно с детьми скататься, когда захочется.

— А почему тогда не рассматривали сам район на проспекте Победителей?

— Там уже нет ничего интересного. D3, конечно, прикольный комплекс, но там осталось только вторичное жилье.

А вот Анастасия выбрала этот квартал исключительно из-за локации: сейчас она живет с семьей в частном доме на Цнянке и далеко уезжать из родного района не планирует.

— Скоро младшая дочь пойдет в школу, поэтому хочется переместиться поближе к городу. Квартиру мы пока не выбирали, но хотим площадь не меньше 60 «квадратов». Не знаем, останется ли что-то, пока до нас дойдет очередь — мы в ней 55-е. Не знали, что занимать ее нужно за сутки, и пришли с утра, — разводит руками девушка. — Рассчитываем на цену в €1000 за «квадрат», не больше. Платить будем 100% сразу: как раз продали свою старую квартиру в Уручье. Если вдруг купить что-то в «Северном Береге» все-таки не получится, придется рассматривать «Минск-Мир».

Татьяна с мужем задумались о покупке собственного жилья совсем недавно — в октябре: решили, что пора съезжать от родителей. Изначально заинтересовались «Зеленой гаванью», но их смутило расположение: если вдруг сломается машина, как добираться в «замкадье»? При этом «Новую Боровую» даже не рассматривали: минчане считают, что это слишком разрекламированное место.

— Мне не нравятся высокие здания, как в «Минск-Мире», отсутствие зелени, проблемы с парковкой. «Северный Берег» как будто бы полная противоположность. Да и цена устраивает. А то, что застройщик совсем новый, меня не смущает: все когда-то начинали.

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