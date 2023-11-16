Соловьев устроил громкий скандал в прямом эфире ТВ

Соловьев устроил громкий скандал в прямом эфире ТВ2
- 16.11.2023, 14:59
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Что вызвало приступ истерики у российского пропагандиста?
В России продолжается скандал вокруг коллаборантки Татьяны Монтян, которой личную войну объявил пропагандист Владимир Соловьев.
В прямом эфире своей программы накануне он организовал новую атаку на предавшую Украину блогершу, после начала войны сбежавшую в оккупированный Донецк.
Фрагмент видео в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Более того, Соловьев потребовал от российских властей посадить Монтян в тюрьму, а после отсидки срока депортировать из России.
«Монтян надо посадить, а когда отсидит, выгнать вон из России», - заявил он.
«Соловьев снова пинает и унижает Татьяну Монтян на всю Россию. Сколько не старалась «баба ***а» (так теперь называют Татьяну в российских патриотических кругах) выслужиться перед новыми хозяевами, так и не стала своей. И, несмотря на все эти плевки, она продолжает топить за Путина и войну. Удивительно, конечно. У половой тряпки и то больше достоинства, чем у Монтян», - пишет Казанский.