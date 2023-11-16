Загадочная смерть экс-командующего 6-й армией РФ: возникло еще больше вопросов 16.11.2023, 15:33

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Российский генерал-майор прокомментировал гибель генерала авиации.

Как сообщал сайт Charter97.org, экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова нашли мертвым в его собственном доме в поселке Аджиевском, в Ставропольском крае. По данным канала, рядом с ним обнаружено тело женщины — предположительно, его супруги. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По сведениям российского телеграм-канала Baza, тела обнаружили накануне, 15 ноября. По данным канала, 68-летний Свиридов и его 72-летняя жена, предположительно, погибли около недели назад, однако пока неизвестно, что послужило причиной их смерти.

Как сообщает Baza, специалисты исключили возможность газового отравления, сотрудники службы провели замеры и не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Тела Свиридова и его жены лежали рядом в постели, пишет «Коммерсантъ».

Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено, передает РИА «Новости». По одной из версий, которую приводит «Коммерсантъ», Свиридов и его жена могли скончаться от отравления угарным газом.

«Однако специалисты местного горгаза после проведения замеров превышения нормы угарного газа в помещении не обнаружили», — указывает издание.

«Люди такого ранга, как экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО РФ, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов, не могут погибать так нелепо», — заявил NEWS.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов.

«Мне показалось, что это нелепая смерть», — добавил российский генерал-майор.

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