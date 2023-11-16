Могут ли белорусов привлечь к сверхурочной работе без согласия 16.11.2023, 15:48

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Рассказали в Минтруда.

Привлечь сотрудника к сверхурочной работе без его согласия возможно только при определенных условиях. Об этом рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда.

Работодатель может привлечь к сверхурочной работе без согласия сотрудника:

• при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, оказания скорой медицинской помощи;

• при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование.

Во всех остальных случаях привлечение сотрудника к сверхурочной работе без его согласия является нарушение трудового законодательства.

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