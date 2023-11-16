Могут ли белорусов привлечь к сверхурочной работе без согласия
- 16.11.2023, 15:48
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Рассказали в Минтруда.
Привлечь сотрудника к сверхурочной работе без его согласия возможно только при определенных условиях. Об этом рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда.
Работодатель может привлечь к сверхурочной работе без согласия сотрудника:
• при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, оказания скорой медицинской помощи;
• при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование.
Во всех остальных случаях привлечение сотрудника к сверхурочной работе без его согласия является нарушение трудового законодательства.