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Могут ли белорусов привлечь к сверхурочной работе без согласия

  • 16.11.2023, 15:48
  • 2,478
Могут ли белорусов привлечь к сверхурочной работе без согласия

Рассказали в Минтруда.

Привлечь сотрудника к сверхурочной работе без его согласия возможно только при определенных условиях. Об этом рассказали в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда.

Работодатель может привлечь к сверхурочной работе без согласия сотрудника:

• при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, оказания скорой медицинской помощи;

• при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи — для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функционирование.

Во всех остальных случаях привлечение сотрудника к сверхурочной работе без его согласия является нарушение трудового законодательства.

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