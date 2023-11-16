«Получаем информацию»: Зеленский рассказал, где еще Кремль разжигает войну 3 16.11.2023, 15:47

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У Москвы длинный план.

Россия занимается расшатыванием ситуации на Балканах, «чтобы одна страна воевала с другой», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Одна из целей Кремля – разделить внимание Запада и ту помощь, которую он оказывает государствам.

Об этом глава Украины высказался во время интервью африканским СМИ. Запись разговора Зеленского с журналистами была опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский отметил: «Россия, как вы видите, занимается различными «взрывами». Сегодня все говорят о Ближнем востоке». Там РФ действует вместе со своим союзником Ираном.

«Но обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию! У России длинный план. Ближний Восток. Второе отвлечение будет Балканы. По крайней мере, если страны мира, партнеры сейчас ничего не сделают, то будет снова такой «взрыв», и снова не новая какая-то история. В их отношениях кризис, и он давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан сегодня воевала с другой», – сказал президент.

Он объяснил, что Кремль заинтересован в том, чтобы другим государствам нужно было отправлять помощь не в одну, а сразу в несколько точек.

Зеленский обратил внимание на то, что россияне начинают расшатывать ситуацию в Молдове. «Поверьте, то же самое», – сказал Зеленский. В этой стране РФ хочет показать, что «что-то было неправильно во время выборов», чтобы снести проевропейские действующие власти.

Также Россия вмешивается в ситуацию в Африке с помощью частной военной компании «Вагнер». Глава украинского государства сказал, что на территории Беларуси «вагнеровцы» тренируются «специально для Африканского континента».

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