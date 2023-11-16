Россиянка съездила на популярный в РФ курорт и испытала шок 7 16.11.2023, 16:00

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В самом большом отеле туристку якобы пытались отравить.

Новороссийск, расположенный в Краснодарском крае РФ и омываемый водами Черного моря, вызвал шок у одной из туристок. Она описала популярный курорт как «тлен и безнадегу», а самую большую гостиницу в городе «Бригантина» обвинила в попытке себя отравить.

По словам россиянки, она с семьей отдыхала в Новороссийске шесть дней, однако положительных впечатлений не получила. Путешественница поделилась со СМИ своим неудачным опытом и призвала сограждан не повторять ее ошибок.

Семья остановилась в приличном, на первый взгляд, отеле, где их чуть не отравили. Однажды гостям подали хлеб с плесенью, а в другой раз – котлеты из тухлого мяса.

Разъяренная туристка бросилась выяснять, как готовят на кухне, но ее ревизия ничего не принесла.

«Но хуже всего, что никто не поверил мне и даже не извинился за то, что мясо было тухлое. К сожалению, все закончилось потерянными нервами и моими слезами», – пожаловалась россиянка.

Описывая город, она заявила, что курорт выглядит угрюмо и депрессивно. Гуляя по улицам Новороссийска, который считается одним из самых популярных туристических направлений РФ, семья мечтала поскорее поехать в Сочи.

«Какие-то тлен и безнадега ощущаются. Набережная – да, большая и красивая. Но почему-то даже набережная Сочи, пусть старая и с пробоинами в мостовой, мне кажется более симпатичной, чем холодная и длинно-безлюдная набережная Новороссийская», – закончила туристка.

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