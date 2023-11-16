Агенствам недвижимости запретили брать деньги за самую противоречивую услугу 1 16.11.2023, 16:09

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На которую не раз жаловались белорусы.

Серьезные изменения внесли в порядок работы агентств недвижимости, пишет Realt. Так, организации не смогут оказывать самую противоречивую услугу, на которую не раз жаловались белорусы.

Согласно новому постановлению Совмина «О тарифах на риелторские услуги», агентствам недвижимости запретили одновременно работать с продавцом и покупателем, а также брать деньги за так называемую информационную услугу до заселения клиента.

Теперь механизм работы будет следующим: с потребителем заключают договор, затем ему подбирают жилье, подписывают акт об оказанных услугах, и лишь в конце всей этой цепочки производится оплата агентству. Она должна составлять 5 базовых величин (Br185).

Информационную услугу теперь называют «услугой по предоставлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости». Исполняться она должна в письменной форме.

Жалобы на работу агентств недвижимости

Ранее на предоплату за подбор жилья жаловались многие белорусы. Так, Михаила смутила схема работы агентств недвижимости. Он самостоятельно нашел подходящую квартиру, хотел договориться о просмотре, но по указанному в объявлении номеру телефона попал в риелторскую организацию.

Специалисты агентства попросили его приехать в офис и заключить договор на оказание информационной услуги. Причем сделать это нужно было до просмотра квартиры.

Впрочем, такая ситуация в Беларуси повторялась часто.

Схема работы некоторых агентств раньше была однотипной, рассказала начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская.

Так, после заключения договора клиенту вручали список адресов с якобы сдающимся жильем. Однако часто выяснялось, что перечисленные квартиры либо уже были заселены, либо никогда не выставлялись для аренды.

Были и такие случаи, когда по указанному агентством адресу не было жилого дома – возвышалось административное здание.

Приведенные же в списке номера телефонов якобы собственников сдаваемых квартир могли быть неактуальными: клиенты агентств попадали либо к постороннему лицу, либо абонент и вовсе был недоступен.

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