закрыть
16 ноября 2023, четверг, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Бреста забил огромный «гейзер», вчера такой же бил в Минске

2
  • 16.11.2023, 16:29
  • 2,136
В центре Бреста забил огромный «гейзер», вчера такой же бил в Минске

Что происходит?

На улице Советской в Бресте появился новый «фонтан».

Во время проведения работ что-то пошло не так, пишет телеграм-канал «Виртуальный Брест».

Удивительное дело, но вчера в Минске случилось похожее происшествие.

Уже есть официальный комментария Брестводоканала: На пересечении ул.Буденного-ул.Советская производятся работы по врезке в водопроводную сеть по объекту: «Строительство центра досуга с объектом общественного питания по ул.Буденого, 26 в г.Бресте».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук