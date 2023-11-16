В центре Бреста забил огромный «гейзер», вчера такой же бил в Минске 2 16.11.2023, 16:29

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Что происходит?

На улице Советской в Бресте появился новый «фонтан».

Во время проведения работ что-то пошло не так, пишет телеграм-канал «Виртуальный Брест».

Удивительное дело, но вчера в Минске случилось похожее происшествие.

Уже есть официальный комментария Брестводоканала: На пересечении ул.Буденного-ул.Советская производятся работы по врезке в водопроводную сеть по объекту: «Строительство центра досуга с объектом общественного питания по ул.Буденого, 26 в г.Бресте».

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