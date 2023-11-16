Военный из Молодечно в отпуске пустился во все тяжкие
- 16.11.2023, 16:49
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Выпивал со знакомым, а когда тот уснул, воспользовался моментом.
В Молодечно огласили приговор военному, который во время отпуска похитил у друга мобильный телефон и деньги с банковского счета. Подробности рассказала «Маладзечанская газета».
Обвиняемый служит в одной из белорусских воинских частей. Летом во время отпуска он встретился со своим знакомым. Молодые люди выпили, а затем военный взял мобильник товарища, зашел в приложение его банка и перевел на свой счет около 433,7 рубля.
На следующий день обвиняемый с потерпевшим отдыхал на берегу озера в деревне Носилово. Когда товарищ уснул, военный похитил его мобильный телефон стоимостью около 1000 рублей.
В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и рассказал, что преступления совершил по причине алкогольного опьянения. Ущерб потерпевшему он возместил в полном объеме.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему три месяца ареста на гауптвахте военной комендатуры.