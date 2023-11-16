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Гродненского рабочего приговорили к колонии якобы за 1200 комментариев

  • 16.11.2023, 17:10
Гродненского рабочего приговорили к колонии якобы за 1200 комментариев
Степан Задойко

Его также обязали выплатить большой штраф.

В суде Октябрьского района Гродно огласили приговор Степану Задойко, которого обвиняли в оскорблениях Лукашенко, представителя власти, а также в надругательстве над госсимволами и угрозе насилия в отношении должностного лица, сообщает правозащитный центр «Весна».

Приговор мужчине огласили 24 октября. Судья Маргарита Ланцевич признала его виновным по всем статьям и назначила пять с половиной лет колонии усиленного режима. Его также обязали выплатить 100 базовых величин (3 700 рублей) штрафа.

По данным провластных телеграм-каналов, Степан написал более 1200 комментариев. Судя по опубликованному пропагандистскими телеграм-каналами видео, гродненца задерживали пятеро бойцов СОБР, после чего мужчина выглядел избитым: у него был подбит глаз и поцарапана до крови голова.

До задержания Степан трудился рабочим на одном из частных предприятий Гродно.

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