СМИ: Гиркина и Стрелкова в российском суде будут защищать два разных адвоката 16.11.2023, 17:15

У военного преступника есть еще одна альтернативная личность.

Оказывается, что российского террориста Игоря Гиркина и его альтер эго Игоря Стрелкова, которых в РФ обвиняют в экстремизме, защищать в суде будут два разных адвоката.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на популярный российский Telegram-канал Brief и заявление Александра Молохова, представляющего интересы бывшего главаря «ДНР».

«По договоренности непосредственно с Игорем Ивановичем, защиту Гиркина в грядущем судебном процессе будет осуществлять преимущественно адвокат Гаджиев, защиту Стрелкова — прежде всего адвокат Молохов», — пояснил он, комментируя завершение следствия по Гиркину и передачу материалов дела в суд.

С чем связано такое «раздвоение личности» подсудимого, не уточняется.

Стоит также добавить, что, согласно документам, у Гиркина есть еще одна альтернативная личность — Сергей Рунов, однако будут ли привлекать к уголовной ответственности и ее тоже, пока неизвестно.

Напомним, что российский террорист, приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению за уничтожение пассажирского лайнера Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году, оказался за решеткой в РФ из-за открытой критики «недостаточной» кровожадности кремлевского режима и своих президентских амбиций.

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