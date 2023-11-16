СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму россиян - те открыли огонь друг по другу

СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму россиян - те открыли огонь друг по другу8
- 16.11.2023, 17:32
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Российский пропагандист признал колоссальные потери среди оккупантов.
Группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат, сообщает журналист Денис Казанский, ссылаясь на признания экс-полевого командира террористов «ДНР» Владимира Новикова по кличке «Алабай».
«Тема сегодняшнего видео - печальная. Несколько дней назад в Запорожской области произошло трагическое событие: ДРГ противника зашла в «располагу» и, в общем, выкосили располагу», - заныл пропагандист.
Казанский отмечает, что ни один из российских военкоров об этом случае не упоминал. А вот Новиков подкрепил свои слова еще и видеороликом.
По словам Новикова, украинская ДРГ якобы применила бесшумное оружие.
«Противник зашел в подвальное помещение, которое использовалось под располагу. Забросали гранатами и засыпали пулями. Потери были огромное. В общем, ЧП»,- подытоживает военный РФ.
В ответ российские оккупанты открыли хаотичную стрельбу по своим.
«Естественно, люди отдыхали... было большое скопление... Когда стреляют, рвутся гранаты... получился хаос, каша...и в том числе друг друга тоже зацепили», - признал Новиков.
Затем Новиков «наехал» на российских командиров, которые не организовали должную охрану.
В конце грустный оккупант припомнил 2015 год, когда ВСУ якобы уничтожали российских захватчиков на блокпостах в Донецкой области.