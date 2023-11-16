Путинское государство — это коллективный трус 2 Андрей Окунь

16.11.2023, 17:47

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Андрей Окунь

Кремль испугался собственной ничтожности и политической бесполезности.

Когда речь заходит о гигантских политических уголовных сроках за слова, то люди делятся на несколько категорий. Кто-то придумывает отговорки про государство, которое в условиях войны идёт на всё, чтобы сохранить спокойствие в обществе. Некоторые даже говорят, что демонстративные уголовные наказания необходимы ради сохранения целостности России.

А мне кажется, что всё гораздо проще. Сажать в тюрьму за слова или отправлять девушку в колонию на семь лет только за то, что она придерживается другого мнения — это трусость. Трусость, которую пытаются выдать за праведную борьбу во имя интересов Родины.

На самом деле нет никакой заботы о стране в том, чтобы забивать тюрьмы «инакомыслящими». Как нет и защиты общества в 7 годах колонии общего режима для Саши Скочиленко, которая подменила несколько ценников в магазине. Суть заключается в другом.

Путинское государство и вся бюрократическая машина, построенная президентом — это коллективный трус, который настолько испугался собственной ничтожности и политической бесполезности, что решил давить и убивать ради сохранения власти. Поэтому сажают за слова, поэтому показательно издеваются над невиновными девушками — ведь других способов контроля над страной у этих людей нет.

Андрей Окунь, Telegram

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