«Белорусские кгбэшники не понимают»: как протестная российская группа спела в Минске песню «про Лукашенко» 16.11.2023, 18:24

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Обманули идеологов режима.

Российская хип-хоп-группа АИГЕЛ поет на русском и на татарском языках. В 2020-м музыканты поддержали белорусов, пострадавших от репрессий, а спустя год приехали в Минск с концертом — и исполнили со сцены «крамольную» песню «про Лукашенко», пишет zerkalo.io. О том, как удалось обмануть идеологов Мингорисполкома, с которыми пришлось заранее согласовывать композиции, они рассказали в интервью блогеру Юрию Дудю.

АИГЕЛ — российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии. У коллектива есть песни не только на русском, но и на татарском языках — одну из таких композиций «Начар Малай» (по-русски «Плохой мальчик») о зарвавшихся политиках музыканты исполнили в Минске в декабре 2021 года.

Они поделились с Дудем впечатлениями от того концерта и вообще от приезда в белорусскую столицу.

— В 2021-м в декабре уже пол-Минска разъехалось — это прямо Советский Союз. И ты думаешь: «Нам недолго теперь до этого», — рассказал Илья.

Вспомнить времена СССР его заставила необходимость согласовывать детали своего предстоящего выступления с чиновниками управления культуры Мингорисполкома:

— Ты подписываешь договор, перед тем как выйти на сцену: запрещенные сочетания цветов, запрещенные слова, запрещенные жесты… У тебя там бумага запретов!

— В Минске вы подписывали эту бумагу, а песню «Плохой мальчик», написанную про Лукашенко, там можно было играть? — уточнил Дудь.

— А мы играли, по-моему, да. Потому что на татарском, и белорусские кгбэшники не понимают, — объяснил Илья.

Песня «Начар Малай» («Плохой мальчик») появилась в альбоме «Пыяла», который АИГЕЛ выпустил в 2020 году. В ней есть слова (в переводе на русский):

Седой дядька — плешивый лоб, сынок ты ли это?

Что он делает? Бьет, бьет и стреляет!

Подойди, сынок, расскажи, сынок,

Почему у тебя грязные руки?

Как это вот эти твои руки

Бьют, бьют и стреляют?

<…>

Плохой мальчик,

Иди мой руки!

Изначально музыканты не утверждали, что песня написана о Лукашенко, — по их словам, это собирательный образ.

«Я представляю какого-нибудь президента или политика — и вижу его как мама, которая охреневает от того, что он творит, но не может относиться к нему плохо, ведь он ребенок, она просто говорит ему: „Ты плохой мальчик, иди мой руки, у тебя все руки в крови, ты опять весь измазался“. И я пытаюсь представить, что она чувствует, понимая, кого она родила. Я написала об этом очень злую песню», — рассказывала автор текста Айгель Гайсина изданию «Собака».

В 2020 году АИГЕЛ и еще более 20 независимые музыканты из России, Беларуси, Украины и других стран объединились для участия в сборнике в поддержку белорусов, пострадавших во время разгонов мирных акций протеста. Они записали музыкальную компиляцию из 21 трека под названием «For Belarus» и опубликовали на Bandcamp.

«Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь», — говорится в описании к сборнику.

В 2022 году дуэт высказался против войны в Украине. Сейчас музыканты выступают в основном за границей — по их словам, в России их концерты отменяют из-за давления властей.

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