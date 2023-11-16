В Мозыре задержали местного правозащитника
- 16.11.2023, 18:47
Накануне он планировал идти на прием к судье Конституционного суда.
В Мозыре задержали правозащитника Владимира Телепуна, в настоящее время он находится в ИВС. Об этом стало известно коллегам Владимира из правозащитного центра «Весна». Но они до сих пор не знают, что стало поводом для задержания.
Известно, что накануне Владимир планировал идти на прием к судье Конституционного суда. Прием был организован в Мозырском исполкоме. Но на встрече он так и не появился. И дозвониться до него коллеги также не смогли. Отметим, что Владимир Телепун также является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, в последнее время в регионах происходят массовые задержания. Весной только за один день в Мозыре пришли с обысками к десятку местных жителей. А в середине сентября здесь же задержали нескольких сотрудников местного нефтеперерабатывающего завода. На совместных посиделках они сказали «Слава Украине!».