В Мозыре задержали местного правозащитника 16.11.2023, 18:47

Владимир Телепун

Накануне он планировал идти на прием к судье Конституционного суда.

В Мозыре задержали правозащитника Владимира Телепуна, в настоящее время он находится в ИВС. Об этом стало известно коллегам Владимира из правозащитного центра «Весна». Но они до сих пор не знают, что стало поводом для задержания.

Известно, что накануне Владимир планировал идти на прием к судье Конституционного суда. Прием был организован в Мозырском исполкоме. Но на встрече он так и не появился. И дозвониться до него коллеги также не смогли. Отметим, что Владимир Телепун также является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в последнее время в регионах происходят массовые задержания. Весной только за один день в Мозыре пришли с обысками к десятку местных жителей. А в середине сентября здесь же задержали нескольких сотрудников местного нефтеперерабатывающего завода. На совместных посиделках они сказали «Слава Украине!».

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