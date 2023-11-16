ВСУ уничтожили полевой склад россиян на Запорожье
- 16.11.2023, 18:55
Видео мощного взрыва.
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ уничтожили полевой склад российских оккупантов на фронте в Запорожской области.
Соответствующее видео, на котором зафиксирован мощный взрыв, опубликовал городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«Минус полевой склад врага на запорожском направлении. Яркое приветствие для оккупантов от 128 ОГШБр», – написал он в описании к ролику от военных.