«Вы представляете себе, что такое продать квартиру, нажитую в браке?» 16.11.2023, 19:07

Белорусы рассказали, как разводились по брачному договору.

Развод — событие малоприятное, и в нашей стране не редкое. По последним данным Белстата за 2022 год, в стране на 57 тысяч зарегистрированных браков приходилось 33 тысячи разводов. Камнем преткновения в такой ситуации часто становится имущество, и вчерашние супруги скандалят в суде, пытаясь доказать свои права на квартиру или дом. Но можно решить все иначе, если составить брачный договор. Именно так подумали герои этого текста и обратились к юристам. «Зеркало» рассказывает, что из это вышло у каждого из них.

«Сэкономила кучу нервов благодаря брачному договору»

Первый брак Ирины (имя изменено) закончился полтора года назад: летом 2021 года женщина развелась с мужем. Сейчас ей 38, а за спокойный развод она благодарит адвоката, которая подсказала составить брачный договор и решить все относительно мирно.

— У нас была среднестатистическая семья, оба с высшим образованием, работаем в строительной сфере, — начинает собеседница. — Мы познакомились, когда нам было лет по 25. Нормальный и даже классный брак длился достаточно долгие годы. Но в какой-то момент стали возникать конфликты, которые потом переросли в неразрешимые противоречия. В результате в очередной раз серьезно поругались и после этого разъехались. Какое-то время не жили вместе. Потом стало понятно, что уже точно все, надо разводиться. И вот ты вроде наладила свою жизнь без другого человека, а тут нужно опять встретиться.

К тому моменту супруги были в браке уже 14 лет, за это время успели обзавестись общей квартирой, семейным бизнесом, а еще у пары родилась дочь. Перед тем как поговорить о разводе с мужем, женщина долго думала, как сделать все это наименее травматичным для десятилетнего на тот момент ребенка.

— Было неудачное время для продажи квартиры, тогда еще активно шли протесты, — вспоминает собеседница. — К тому же дочь пошла в гимназию с великолепным педагогическим составом. И очень не хотелось вырывать ее из этой школы, из привычной инфраструктуры. Поэтому я думала, как бы сделать так, чтобы оставить комфортную территорию, к которой она привыкла, ведь и так стресс, что родители расходятся. Тогда мне подруги посоветовали чудесного адвоката, которая предложила составить брачный договор, пока мы еще не развелись, и закрепить там все спорные моменты. Я сразу подумала, зачем, это же делается перед свадьбой. Но оказывается, брачный договор может быть заключен в любой момент, и так получится без скандала в суде решить, что и кому достанется. Там в целом можно закрепить какие-то важные моменты и совместной жизни. Например, у нас прямо прописано, что если один из супругов не работает, то второй его обеспечивает. Вроде звучит логично, но оказывается, это не для всех очевидно. В общем, в итоге мы нашли точку опоры в том, что мы оба любим ребенка, и поэтому получилось договориться на обращение к адвокату.

К адвокату (которая была еще и медиатором) Ирина с бывшим мужем ходили два раза. За это время с помощью специалистки удалось решить, что и кому достанется из совместно нажитого имущества. Все прошло без конфликтов.

— Все вопросы мы решали в ее присутствии, и это было великолепное решение. Потому что когда есть третий человек, он может грамотно гасить все конфликты, — рассказывает Ирина. — В нашем случае мы решили, что совместно нажитая в браке квартира, которая была записана на супруга, в случае развода остается мне. Но я в свою очередь не претендую на бизнес мужа. Так разделить имущество предложила адвокат, и поскольку был эффект неожиданности, супруг согласился. При этом мы еще решили, что я не претендую на алименты и возмещаю супругу его часть стоимости квартиры минус как раз сумму этих выплат. В итоге я заплатила ему деньги из своих сбереженией, и на тот момент он мог купить на них какую-нибудь евродвушку. То есть он не остался ни с чем и это не было благородной уступкой, тем более что в этом вопросе было много негатива со стороны его родных.

В договоре закрепили и то, что ребенок после развода остается с матерью, а для отца определили порядок общения с дочерью на такой случай. Этот момент собеседница называет самым хлипким, потому что прописать в документе отношения людей невозможно. Такой пункт договора скорее обеспечивает права второго родителя и гарантирует ему возможность видеться с ребенком.

— Бывший муж не соблюдает прописанный порядок общения с дочерью, и это удивительно, потому что он всегда был великолепным отцом. Но, видимо, дорожки пошли в разные стороны, у него изменился ритм жизни. И встречаться так, как прописано, не получается, — говорит Ирина.

В брачном договоре женщина нашла чувство безопасности и уверенности в ситуации. Когда его подписали, вспоминает собеседница, она словно выдохнула.

— Конечно, мы могли бы на тех же условиях разводиться просто так, но для этого пришлось бы встретиться в суде, — добавляет собеседница. — А откуда я знаю, что он не передумает? Или откуда он знает, что я не стану скандалить и требовать половину бизнеса? Потому что если люди расстаются не по договору, то в любой момент можно поссориться и отозвать свое решение. Да и вообще, вы представляете себе, что такое продать квартиру, нажитую в браке? Тем более людям, которые уже на дух друг друга не переносят. Это надо продать трешку, поделить деньги, разобрать кучу бумажек. А так все это напряжение снимается. Потом я просто подала в суд документы на развод, приложила брачный договор, в котором были закреплены все спорные моменты. Наше исковое заявление рассматривали без личного присутствия, и это тоже суперуспокоительный момент, потому что не пришлось лишний раз встречаться.

Брачный договор Ирина с мужем подписали весной 2021-го, и примерно через полтора месяца их развели. Вскоре собеседница познакомилась с будущим супругом и вышла замуж второй раз. Сейчас женщина счастлива в браке, ждет ребенка. С бывшим мужем отношения остаются, но только из-за общей дочери. Хотя тут Ирина добавляет: и она, и дочка устали от постоянно срывающихся встреч, и обеим было бы проще, если бы общение прекратилось.

— Я бы не сказала, что мы расстались мирно, но во всяком случае я сэкономила кучу нервов благодаря брачному договору. И на такое было не жалко денег, — признается она. — К моменту второго брака у меня уже была в собственности квартира, и предполагается, что она — для старшей дочери. О брачном договоре со вторым мужем я пока не говорила, но, думаю, через лет пять подниму вопрос просто для успокоения. Потому что когда ты уже имеешь опыт развода, на периферии сознания лежит мысль про сценарии отступления, если что.

«Рассчитывала, что раз мы прожили вместе 20 лет, он так не поступит»

А вот ситуация 45-летней Ольги (имя изменено) немного другая: она была замужем почти 20 лет, а брачный договор заключила с мужем в середине совместной жизни.

— Мы с ним вместе учились в колледже, тогда же начали встречаться, — начинает она свою историю. — В 20 лет мы поженились, а в 21 у меня уже родился ребенок. Первые 10 лет мы прожили нормально, все было хорошо. А потом он стал вести разгульный образ жизни с посторонними девицами. Причем не то чтобы у него была одна любовница. Он просто так жил: вечером говорил, что идет к другу, а приходил под утро с телефонами других девушек по карманам. То есть с кем-то конкретно отношений не было, но все равно приятного мало.

В тот момент супруги как раз строили первую квартиру, и Ольга признается: если бы не жилплощадь, развелась бы еще тогда. Но муж испугался и пообещал пойти на любые условия, которые она поставит, только бы не расходиться. Так и сделали.

— Я заметила, что мужчины обычно очень не хотят разводиться, хотя делают все для того, чтобы семья развалилась, — рассуждает собеседница. — А моя подруга-юристка тогда сказала: «Раз он согласен на любые условия, сделайте брачный контракт». Я даже не знала, что такое бывает, и что после 10 лет брака можно пойти к нотариусу и подписать договор. Предложила такой вариант мужу, и он согласился. Сразу почувствовала себя спокойнее, тем более что мне принадлежал дом родителей, поэтому его пришлось бы делить. И я из-за этого долго переживала.

На момент подписания брачного договора из совместно нажитого имущества кроме дома родителей Ольги у супругов была квартира, в которую еще даже не переехали.

— Мы договорились, что в случае развода (предполагалось, что это будет по его вине, если он уйдет от меня) имущество остается мне, — перечисляет собеседница. — Подписали и стали жить спокойнее, а позже купили еще одну квартиру, побольше. Но потом дочери исполнилось 17 лет, она уехала учиться за границу, и стало ясно, что у нас нет ничего общего (был 2018 год). Мы с мужем просто сидели в разных комнатах, и каждый смотрел свой канал по телевизору. В общем, к тому моменту уже все умерло. В один день я просто собрала вещи и уехала из Новополоцка в Минск.

Через год такой жизни супруги стали оформлять развод. Но так как все произошло по инициативе самой Ольги, ее муж стал настаивать на аннулировании брачного договора. Женщина решила пойти навстречу и согласилась, за что потом много раз винила себя в будущем.

— По договору мне бы досталась большая квартира из трех комнат, а двушку мы бы делили пополам. И это было бы справедливо, потому что учитывался бы интерес дочери: она всегда со мной, я оплачивала ее учебу и жизнь за границей. На первом курсе муж давал какие-то деньги, а потом уже перестал, потому что у него их все время нет. Мол, она совершеннолетняя, пусть сама зарабатывает, — рассказывает собеседница. — А так он решил, что наша дочка вообще ни при чем, и он себе заберет большую квартиру, а мне оставит маленькую. Ну и, конечно, родительский дом останется мне. Он еще вызвал на семейный совет свою маму, и они стали наседать. Дочь тогда как раз приехала на каникулы и при всем этом присутствовала. Я пыталась отстоять ее интересы, все объяснить. Но в итоге там началась истерика, дочь психанула и сказала: «Мне ничего не надо, поехали отсюда». Мы махнули рукой и ушли.

В итоге Ольга согласилась с условиями мужа. Признается: ей просто не хотелось раздувать скандал, устраивать судебные разбирательства. Тем более что претензии к бывшему супругу были не столько материальные (не такая большая разница между квартирами), а моральные. Собеседница до сих пор возмущается, что муж «отказался любым образом учесть интересы дочери при разделе имущества».

— Просто я почему-то рассчитывала, что раз мы прожили вместе 20 лет и я пошла ему навстречу при расторжении брачного контракта, он так не поступит, — продолжает Ольга. — Думала, мы поделим все наоборот, потому что доля дочери тоже есть. Но он решил, что нам и так хорошо, а сам с большой квартирой будет завидным женихом. Ну выделил бы дочери хотя бы долю в своей квартире. И когда я сказала, мол, почему ты ее оставляешь без имущества, он сослался на наследство, которое она потом получит. А с кем она его будет делить? С его женами и детьми?

Со своим мужем собеседница разводилась в ЗАГСе, так как их дочь была совершеннолетней. Бумаги оформили на тех условиях, о которых договорились заранее.

— Теперь бывший муж живет с другой женщиной и ее сыном в нашей квартире, а ее ребенок спит в комнате нашей дочери. То есть я сделала ошибку, не надо было его жалеть и расторгать этот договор, — считает Ольга. — С бывшим мужем мы иногда общаемся, он даже как-то приезжал к моей маме попить чаю, периодически заезжает к моему брату. Изначально не очень ладили, но так как у меня больших претензий нет, стало немного лучше. Но до сих пор думаю о том, что если бы я не была такой сентиментальной и не стала бы расторгать контракт, у дочки был бы немножко защищен тыл. Сейчас у нее все прекрасно, но в жизни всякое случается.

«Это редкая ситуация, чтобы люди вот так мирно разводились»

Со своей будущей женой 39-летний Евгений познакомился в 2012 году, оба работали вместе на заводе. Год встречались, а потом поженились. О брачном договоре тогда не думали: были уверены, что вместе на всю жизнь.

— У меня еще до брака была квартира. Потом мы вместе насобирали на мою машину. Купили, и я у нее спрашиваю: «А ты что хочешь?» И она сказала, что хочет дачу. Так что потом на нее собирали, — описывает собеседник нажитое имущество. — На даче построили гараж, из которого я сделал мастерскую. Вообще мы хотели сначала ремонт в квартире сделать, купить машину, оборудовать мастерскую, а только потом уже детей. Уже почти подошли к этому, а там — 2020 год. И все, разошлись интересы. Мы ничего плохого друг друг не сделали, просто она одного президента поддержала, а я другую.

Евгений вспоминает: когда начались протесты, бывшая жена была очень напугана и ни под каким предлогом не хотела отпускать его. Первое время даже сидела с ним рядом, чтобы только он не ходил на марши. Какое-то время собеседник соглашался, но долго так не мог.

— Мое сердце было там, на улицах, там были все мои друзья, — вспоминает он. — Потом у нас обоих появились новые друзья, и она стала меня отпускать. На этом все закончилось, мы почти перестали общаться. То есть если бы не эти события, мы бы и дальше были вместе. Конечно, это немного печально, но так получилось, бывает. Буквально за год решили, что дальше нам не по пути.

Супруги развелись осенью 2021 года. Когда решение было принято, сели друг напротив друга и стали решать, что и кому достанется. В итоге решили обменяться имуществом: купленная для Евгения машина отошла его супруге (родители женщины живут далеко от Минска, и ей нужно было ездить к ним), а сам собеседник получил дачу и гараж, в которые вложил очень много сил и времени.

— Расписали все имущество до мелочей, даже инструменты из гаража. Какие-то вещи мы сразу распределили, мол, это твое, а это мое. Но были и спорные моменты, когда пришлось что-то выкупить, — уточняет он. — На такие вещи просто выставили цену, и кто хотел, забирал. К тому же супруга тоже пошла мне на уступки и отдала гараж, хотя и высчитала какую-то стоимость материалов, которую нужно было заплатить. Мне это понравилось, вроде мелочь, но очень приятно.

Расписав все на листочке, Евгений с женой поехали к нотариусу заключать договор. Решили, что так будет намного быстрее, дешевле и спокойнее, чем разводиться через суд. Уже потом собеседник посчитал, что на все они потратили чуть больше ста рублей.

— Еще бывшей жене осталась собака, и по ней я тоже очень скучаю, — добавляет Евгений. — Но мы договорились, что раз у жены побольше свободного времени, то собака останется с ней. Чтобы она всегда была выгуляна и не голодная. Так уже жена сказала, а я согласился.

Сам развод у супругов прошел достаточно спокойно. С брачным договором они пришли в ЗАГС, отдали документы, и через три месяца уже были сами по себе.

— Самое интересное, что и у нотариуса, и в ЗАГСе была довольно спокойная обстановка, мы с женой даже шутили, — вспоминает Евгений. — А на нас все смотрели просто круглыми глазами, что так можно. Я так понял, это в принципе редкая ситуация, чтобы люди вот так мирно разводились и делили имущество. Но мы с ней друг другу ничего плохого не сделали. И я понял, что в таком случае все проходит без проблем. Мы до сих пор поддерживаем общение, но не очень часто. Например, я сейчас уехал из Беларуси на заработки, а она недавно прочитала, что все, кто уехал, могут лишиться гражданства (вероятно, речь о том, что консульства больше не будут выдавать паспорта живущим за границей. — Прим. ред.). И пишет мне, мол, ты знаешь, тебя не коснется? С днем рождения друг друга поздравляем, с праздниками. Нас в целом ничего больше не связывает, но иногда какие-то моменты проскакивают, можем поговорить.

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