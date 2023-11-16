В Жировичах уничтожили фреску авторства Романа Бондаренко

В Жировичах уничтожили фреску авторства Романа Бондаренко2
- 16.11.2023, 19:25
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В ходе «ремонтных работ».
В кафе-трапезной для паломников Свято-Успенского монастыря в Жировичах была фреска, участие в создании которой принимал убитый лукашистами в 2020-ом году художник Роман Бондаренко. Но сейчас это все уничтожено, узнала «Христианская визия».
На фреске, написанной Романом Бондаренко в рамках дипломной работы в Минском государственном архитектурно-строительном колледже, был изображен монастырь под сенью Жировичской иконы Богородицы.
Также на стене размещалась табличка с именами создателей фрески, там было указано и имя Романа Бондаренко.
Теперь в трапезной идут ремонтные работы, в ходе которых фреску закрасили, а на ее месте появилось изображение иконы «Тайная вечеря». Мемориальную табличку также сняли со стены.
12 ноября исполнилось 3 года со дня гибели молодого человека.