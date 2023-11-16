Подразделения ВСУ атаковали российские позиции под Горловкой 1 16.11.2023, 19:35

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Появилась карта удара.

По сообщению российских военкоров, а также анализируя визуальные данные, подразделения Вооруженных сил Украины атаковали российские позиции в окрестностях Горловки, отмечает dialog.ua.

Судя по опубликованным в Интернете кадрам, украинские бойцы продвинулись на территорию, оккупированную в районе Горловки в 2016 году.

Украинский военный эксперт Артем Кравчук в своем Telegram-канале показал карту продвижения ВСУ, основываясь на предварительной информации.

Согласно анализу карты, продвижение ВСУ вглубь российских позиций на северо-западе от Горловки составило около 500 метров.

- Ситуация на уточнении, карта изменена, анализируя визуальные данные, - добавил он.

Украинский Генеральный штаб хранит молчание о вероятной военной операции и ее основных целях. Ранее в нескольких километрах к северу от Горловки ВСУ развернули контрнаступательную операцию на Южном фланге Бахмута, взяв под полный контроль крупный участок территории.

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