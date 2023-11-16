Путин может получить новый ордер на арест от Гааги 8 16.11.2023, 19:53

6,546

Раскрыто еще одно военное преступление правителя РФ.

Президенту России Путину может грозить новое обвинение в военном преступлении, поскольку есть доказательства того, что РФ планировала повлечь за собой умышленный голод в Украине и готовилась к этому заранее. Об этом пишет издание The Independent (перевод — ТСН).

Согласно данным, собранным экспертами по правам человека, Россия активно готовилась похитить запасы украинского зерна и уморить украинцев голодом за несколько месяцев до того, как Путин отдал приказ о вторжении.

Как говорится в новом отчете международной юридической компании по правам человека Global Rights Compliance (GRC), когда российские танки пересекли украинскую границу 24 февраля 2022 года, они нарочно нацелились на богатые зерном районы и инфраструктуру по производству продовольствия.

GRC обнаружила, что российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза еще в декабре 2021 года. Это свидетельствует о плане хищения украинского продовольствия «в беспрецедентных масштабах».

Захват украинских фермерских хозяйств

Россия начала захватывать украинские фермы менее чем через неделю после вторжения и на пике этого экспортировала 12 тысяч тонн зерна ежедневно со всех оккупированных территорий.

Цель специалистов GRC состоит в том, чтобы предоставить МКС доказательства того, что россияне хотели использовать голод как инструмент войны. Это позволит начать первое в истории судебное преследование такого рода.

«Очень вероятно, что Россию признают виновной», — говорит Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance, и тогда Международный уголовный суд в Гааге сможет выдать Путину еще один ордер на арест – вдобавок к тому, который МКС уже выдал в марте этого года за обвинением в насильственной депортации украинских детей в РФ.

«Россия не только применила многосторонний подход, осаждая гражданское население и разрушая критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и хищение украинской сельскохозяйственной продукции», — сказала Мердок The Independent.

«Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины, использовав это как инструмент войны», – добавляет она.

Рыночная стоимость зерна, похищенного в Украине, составляет около 1 миллиарда долларов в год. По данным GRC, многие частные украинские зерновые компании принудительно включили в состав российского государственного оператора.

Как пишет The Independent, из-за развязавшейся в Украине войны Россия повлекла за собой глобальный продовольственный кризис, который затронул миллионы людей, поскольку до войны Украина была крупнейшим в мире производителем пшеницы.

Фермер из Запорожья рассказал, что его зерновое предприятие российские войска захватили спустя пять дней после начала полномасштабного вторжения.

«В течение следующих недель были замечены несколько автоколонн, которые везли зерно в направлении Крымского полуострова, и GPS-трекеры на угнанных фермерских грузовиках показывают, как они едут через Крым в Россию», — заявили специалисты GRC.

На спутниковых снимках, предоставленных The Independent экспертами GRC, видно, что зерновозы с номерными знаками, зарегистрированными в оккупированном Крыму, стоят в Мелитополе. На других изображениях – вагоны с надписью «Зерно» отправляются с вокзала в Бердянске.

На снимке, сделанном в марте этого года, видно недавно построенное складское здание в Мелитополе, заполненное зерном.

В то же время, несмотря на наличие плана, россияне не смогли быстро найти водителей грузовиков, чтобы перевезти огромное количество украденного украинского продовольствия.

Расследование длилось до августа этого года. В GRC заявили, что, хотя с тех пор Россия больше не захватила ни одной богатой зерном территории, она по-прежнему контролирует весь Крымский полуостров – один из основных регионов, из которого зерно транспортируется морем в Россию и за границу.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан назвал использование Россией зерна в качестве оружия «беспрецедентным в современной истории».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».