«Сколько это стоит? Боюсь даже представить» 1 16.11.2023, 20:06

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В Орше решили поставить «Доску почета» по цене дома.

Государственная «Аршанская газета» сообщила читателям, что планируется перенос районной доски почета от здания райисполкома на центральную площадь Орши, где стоит памятник Ленину. «Отыскали для вас проект новой конструкции. Как вам такая идея?» — спросила редакция. Соцсети издания разразились возмущением горожан, пишет nashaniva.com.

«Абсолютно ненужная идея. Трата бюджетных средств!» — такой комментарий собрал наибольшее количество лайков на странице «Аршанскай газеты» в социальной сети «Вконтакте». Среди 23 комментариев к этой новости не нашлось ни одного благосклонного. Аналогичная ситуация и на странице издания в Instagram.

«Почему не спрашивают у жителей, когда принимаются такие решения? Мы все платим налоги. Это потраченные деньги, а у нас жалкие детские площадки, не хватает оборудования в поликлиниках, не говоря уже о ремонтах», — пишет один из 43 комментаторов в инсте.

Оршанцы перечисляют десятки объектов, на которые можно было бы потратить деньги.

«Сколько это стоит? Боюсь даже представить», — задается вопросом участник обсуждения.

На вопрос о стоимости объекта в районке и ее соцсетях никто не ответил. На официальном сайте Оршанского райисполкома тоже нет никаких сведений о стоимости новых стендов.

Судя по рендеру в районной газете, новый городской объект будет один в один похож на доску почета, установленную в 2020 году в Витебске.

Это два стенда, облицованные гранитом и декорированные орнаментом из анодированного алюминия. Между стендами. В оршанском варианте на ней будет размещен герб города. Три года назад витебская доска почета обошлась городскому бюджету более чем в 150 тысяч рублей, или в 67 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

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