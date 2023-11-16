СМИ: Белорусам стали отказывать в продлении вида на жительство в Албании 4 16.11.2023, 20:24

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Запрещают и въезд в страну.

Белорусским эмигрантам стали отказывать в продлении вида на жительство в Албании и запрещать въезд в страну. Как минимум три белоруса подтвердили это журналистам «Салідарнасці».

Истории у всех похожи: люди приобретали имущество, открывали бизнес, а потом им запрещали въезд в страну.

Белоруска, которая по политическим причинам уехала в Албанию и столкнулась с такой проблемой, рассказала: «Мне поставили отказ с депортацией в течение 30 дней и запретом на въезд сроком на 5 лет. Причиной, по словам переводчика, с которым я была, стало то, что правительство Албании якобы подозревает меня в сокрытии какой-то информации или в предоставлении недостоверной информации. Документа с обоснованием отказа мне, как и остальным, кому отказывали по этой же причине, на руки не отдали. Решение в течение 14 дней можно обжаловать в суде».

Но суды, по ее словам, не выход. Знакомые белорусы, говорит женщина, судятся за отказ, который получили в ноябре 2022 года. Они уже заплатили за судебные издержки около 10 тысяч евро, а решение так и не вынесено.

По словам белоруски, она знает белорусов, которые прожили в Албании пять лет и подавали заявление на постоянный вид на жительство. Но им пришел отказ и решение о депортации.

Наша соотечественница говорит, что отказывать белорусам и россиянам начали чуть больше года назад, причем никаких предупреждений на этот счет не было. Нетрудно заметить, что эти отказы начались после того, как Россия предприняла широкомасштабную агрессию против Украины. Власти Беларуси поддержали Москву.

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