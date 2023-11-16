закрыть
16 ноября 2023, четверг, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Белорусам стали отказывать в продлении вида на жительство в Албании

4
  • 16.11.2023, 20:24
  • 1,186
СМИ: Белорусам стали отказывать в продлении вида на жительство в Албании

Запрещают и въезд в страну.

Белорусским эмигрантам стали отказывать в продлении вида на жительство в Албании и запрещать въезд в страну. Как минимум три белоруса подтвердили это журналистам «Салідарнасці».

Истории у всех похожи: люди приобретали имущество, открывали бизнес, а потом им запрещали въезд в страну.

Белоруска, которая по политическим причинам уехала в Албанию и столкнулась с такой проблемой, рассказала: «Мне поставили отказ с депортацией в течение 30 дней и запретом на въезд сроком на 5 лет. Причиной, по словам переводчика, с которым я была, стало то, что правительство Албании якобы подозревает меня в сокрытии какой-то информации или в предоставлении недостоверной информации. Документа с обоснованием отказа мне, как и остальным, кому отказывали по этой же причине, на руки не отдали. Решение в течение 14 дней можно обжаловать в суде».

Но суды, по ее словам, не выход. Знакомые белорусы, говорит женщина, судятся за отказ, который получили в ноябре 2022 года. Они уже заплатили за судебные издержки около 10 тысяч евро, а решение так и не вынесено.

По словам белоруски, она знает белорусов, которые прожили в Албании пять лет и подавали заявление на постоянный вид на жительство. Но им пришел отказ и решение о депортации.

Наша соотечественница говорит, что отказывать белорусам и россиянам начали чуть больше года назад, причем никаких предупреждений на этот счет не было. Нетрудно заметить, что эти отказы начались после того, как Россия предприняла широкомасштабную агрессию против Украины. Власти Беларуси поддержали Москву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук