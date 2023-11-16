Россию накрывает цунами банкротств 16.11.2023, 20:30

1,662

Налоговики заявили о колоссальном росте числа лопнувших компаний.

Российская экономика переживает «колоссальный рост» числа компаний, находящихся в стадиии банкротства. Об этом заявил в четверг замглавы российской Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев.

По его словам, за январь–июнь число дело о банкротстве, которые находятся на рассмотрении российских судов, выросло почти на четверть — с 50,3 до 62,6 тысячи.

«К сожалению, буквально за полгода мы видим такой серьезный, колоссальный рост», — заявил Чекмышев на форуме «Банкротства. Новая реальность» (чиновника цитирует РБК).

В результате судебная система «перегружена» банкротствами, посетовал замглавы ФНС: из 800 тысяч арбитражных дел около 150 тысяч составляют дела о несостоятельности, однако сверх этого существует еще миллион обособленных споров — отдельных дел, возникающих в ходе рассмотрения дела о банкротстве.

Как правило, кредиторы банкротящихся компаний в России остаются ни с чем: в прошлом году их требования были удовлетворены только в 4,2% случаев. А в 57% дел с «банкротов» не удалось взыскать ни рубля, привел статистику Чекмышев.

По данным Росстата, на 1 сентября просроченная кредиторская задолженность российских компаний достигла 4,394 трлн российских рублей. С начала года она выросла на 266 млрд российских рублей, а с начала войны с Украиной — на 739 млрд российских рублей.

Из общей суммы просрочки примерно половину бизнес должен своим поставщикам — 2,805 трлн рублей. Эта сумма стала больше на 68 млрд рублей за январь–август текущего года и почти на 500 млрд рублей, если сравнивать с довоенным периодом (февраль-2022).

Еще 84,4 млрд рублей компании должны государству: 54,6 млрд рублей в виде платежей «в бюджеты всех уровней» и 29,8 млрд — во внебюджетные фонды (Социальный фонд, фонд ОМС).

Наибольший уровень просроченных долгов — у компаний обрабатывающей промышленности, следует из данных Росстата: 1,417 трлн рублей, или треть всей суммы по экономике.

Далее следуют компании розничной и оптовой торговли (718,7 млрд рублей), энергогенериющие компании (691,6 млрд рублей) и сектор добычи полезных ископаемых (404 млрд рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».