Уничтожена артиллерия и склады боеприпасов: в Генштабе рассказали об удачной охоте ВСУ 16.11.2023, 20:39

Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Украинские силы обороны в течение суток продолжали наносить потери оккупантам, в частности, авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, также подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов противника.

В то же время враг нанес 9 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Кроме того, оккупанты нанесли очередной авиаудар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Из них силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных беспилотников, сообщили в Генштабе.

Отметим, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 тыс. 130 российских захватчиков, а также десятки единиц артиллерии и автомобильной техники.

В частности, только на Таврическом направлении противник за сутки остался без 43 единиц военной техники и 594 человек.

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