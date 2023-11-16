МТЗ пошел на хитрость, чтобы привлечь новых работников 16.11.2023, 20:48

Что обещают?

На Минском тракторном заводе (МТЗ) вводят новое положение, которое должно побудить работников приводить желающих работать на предприятии. Руководство МТЗ будет платить за каждого рекрутированного сотрудника 500 рублей, сообщил официальный телеграм-канал предприятия. Правило начинает действовать с 1 декабря 2023 года.

На МТЗ требуются водители-испытатели, зуборезчики, кузнецы-штамповщики, наладчики автоматических линий и агрегатных станков, кузнечно-прессового оборудования, станков с программным управлением, а также – операторы различных профилей, слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие специалисты.

Главное условие – чтобы разряд привлеченных на работу был не ниже третьего. Деньги «рекрутерам» будут выплачивать только в случае, если новый работник отработает на заводе три месяца без каких-либо нарушений.

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