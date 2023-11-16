В Минске силовики задержали основателя BMAgroup и его жену 16.11.2023, 21:08

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Виталий Супранович

Лейбл Виталия Супрановича выпускал Neuro Dubel и «Генералов отечественного рока».

Силовики задержали за участие в протестах и комментарии семейную пару из Минска. Их «покаянные» видео 16 ноября опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

По данным «Нашай Нівы» задержаны были Виталий и Галина Супрановичи. На камеру их заставили признаться в участии в протестах 2020 года, подписках на «экстремистские» ресурсы и публикации комментариев.

Виталий Супранович является основателем инициативы BMAgroup («Белорусская музыкальная альтернатива»). Большую часть своей жизни он посвятил раскрутке белорусской музыки и со временем дорос до менеджера и продюсера культурных мероприятий. В 2003 году он окончил Белорусский госуниверситет культуры и искусства по специальности «Менеджмент социально-культурной сферы».

Важность BMAgroup для белорусскоязычной музыки трудно переоценить. На лейбле вышли более 150 альбомов белорусских исполнителей, среди которых были Neuro Dubel, Глюкі, Благі мат (Blog of mad!!!), Mauzer, Крама, Стары Ольса, :B:N: и другие.

Супранович причастен также к изданию важных для белорусского рока сборников «Генералы отечественного рока», «Вольныя танцы», Hard Life Heavy Music, которые имели в каждом уважаемом белорусском доме.

Позже Виталий занимался организацией концертов рокерской тематики под брендом «Концерт онлайн».

В «покаянном ролике» Виталия заставили сказать, что на данный момент он нигде не работает. Галина Супранович является индивидуальной предпринимательницей. Она работает в сфере управления холдинговыми компаниями.

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