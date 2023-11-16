Названо растение, которое стоит поставить в спальне 16.11.2023, 21:21

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Оно только украсит интерьер, но и улучшит самочувствие семьи.

Эксперты NASA включило это растение в число 18 других, которые являются лучшими природными очистителями воздуха. Поэтому, их стоит иметь в своем доме.

Сансеверия, известная в народе как «змеиная кожа», «щучий хвост», «тещин язык», не только красиво украсит интерьер, но и улучшит самочувствие всей семьи. Из-за его полезных для здоровья свойств лучше всего размещать его в спальне.

Лучшее растение для спальни

Сансевиерия – необыкновенное растение. Он может превращать углекислый газ в кислород, очищает воздух и регулирует влажность в помещении. Вот почему он должен быть в спальне каждого.

Это не единственные преимущества «тещиного языка» — растение также обладает способностью поглощать и нейтрализовать присутствующие в воздухе токсичные вещества, например, опасный формальдегид, который может вызвать проблемы с дыханием, головные боли, бессонницу, ослабить работоспособность. иммунную систему и даже оказывает потенциально канцерогенное действие.

Кроме того, была доказана его эффективность в борьбе с бензолом, высокотоксичным и канцерогенным химическим соединением, которое может присутствовать, среди прочего, в лаках и клеях. В высоких концентрациях бензол может вызвать проблемы с дыханием, головные боли, депрессивное настроение и, как следствие, гипоксию мозга.

Сансевиерия также является отличным вариантом для людей, страдающих аллергией, а ее преимущества особенно должны оценить жители домов, расположенных вдоль оживленных улиц.

Как ухаживать за сансевиерией?

Это растение очень неприхотливое и подойдет для тех, кто не увлекается садоводством. Уход за вазоном не очень сложный. Растению не требуется много воды или интенсивное освещение. Предпочитает теплые условия, зимой температура в помещении, где он растет, не должна опускаться ниже 15 градусов. Летом стоит удобрять его каждые несколько недель.

Если вы решите выращивать сансевиерию у себя дома, запомните два основных правила: избегайте частой пересадки и чрезмерного полива. Избыток воды в горшке может привести к загниванию корней и опаданию листьев.

Помимо «тещиного языка», стоит также рассмотреть приобретения домой и других растений, оказывающих аналогичное действие по очистке и увлажнению воздуха в доме.

Вот некоторые из них: плющ, спатифиллум, алоэ вера, травник Штернберга.

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