«Почему не позвонили нам?»: Родители в шоке от происходящего в школах 4 16.11.2023, 21:33

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В Могилеве решили проверить рюкзаки детей в школе.

На днях в одной из школ Могилева у некоторых старшеклассников «сотрудники в форме» проверяли рюкзаки. Об этом в редакцию «Зеркало» сообщили родители одного из школьников. Их возмутило, что кто-то может смотреть личные вещи детей без разрешения их законных представителей.

Родители: «Мы в семье были в шоке, сидели на эмоциях»

По словам родителей, на днях их ребенок заметил в школе «сотрудников в форме». Представитель какой силовой структуры это был, он не знает.

— Ребенок рассказывал, что проверки коснулись учеников 8−11 классов. К кому-то заходили в класс во время урока, к кому-то в раздевалку после физкультуры, кого-то смотрели на коридоре на перемене. Где-то в класс заходили и без проверки уходили. Как определяли, кого смотреть, не знаем, может, внешний вид играл значение, — предполагают родители. — Как шли проверки у других, нам не известно. У ребенка попросили открыть рюкзак и посмотрели. В карманы не лезли, просили его самого достать то, что в них было.

Среди проверяющих, говорят собеседники, их ребенок видел «пять сотрудников в форме» и слышал, что был вахтер.

— Никто не говорил, с чем это связано. По ходу уже выяснилось, что ищут вейпы (электронные сигареты. — Прим. ред.). Из того, что говорят в школе, у кого-то что-то нашли, — делятся услышанным родители. — Думаю, это были профилактические мероприятия. Ребенок пришел домой в ужасе, говорит, никогда такого не было. Мы в семье были в шоке, сидели на эмоциях. Почему родителей не вызвали?

Школа: «Они же не досматривают, они просят: «Откройте, пожалуйста, ваш рюкзак или личные вещи»

Журналисты позвонили в ту самую школу Могилева как родители старшеклассников. В беседе с несколькими сотрудниками информацию о каких-то массовых проверках не подтвердили.

Однако в администрации объяснили, что в школе есть сотрудники вневедомственной охраны (речь о сотрудниках Департамента охраны МВД), которые следят за порядком в учреждении. За происходящим в учебном заведении они наблюдают по видеокамерам. И если заметили что-то подозрительное или им кто-то что-то рассказал, могут попросить ребенка показать рюкзак. При этом, подчеркнули в учебном заведении, детей «не щупают и не досматривают».

— Она не проверяла (речь о сотруднице Департамента охраны. — Прим. ред.), а, наверное, просто попросила открыть [рюкзак]. Это входит в их должностные обязанности, — рассказали в администрации школы. — У нас, у учителей, вневедомственная охрана на территории тоже может попросить открыть личные вещи. Сотрудники же не досматривают, а просят: «Откройте, пожалуйста, ваш рюкзак или личные вещи». Имеют на это полное право. Они относятся к правоохранительным органам, у них есть свои правила. Они ничего не нарушают.

На основании какого документа сотрудники департамента охраны могут проверять рюкзаки учеников, в администрации не ответили. Вопросу о том, почему перед проверкой не позвонили родителям как законными представителями ребенка, даже удивились:

— Если он пришел в школу, его могут остановить на коридоре, попросить показать вещи. <…> Это же охрана, у них есть свои правила и обязанности.

При этом в администрации уточнили, если у школьника находят что-то запрещенное, с родителями связываются.

В администрации отметили, что дети приносят в школу «очень много всякой ерунды». Среди нее — вейпы.

— Они приравниваются к сигаретам, а территория школы — зона свободная от курения, — рассказали в администрации. — И это постановка на учет (позднее юрист объяснила, что за вейпы в рюкзаке на учет не ставят, для этого должны быть более серьезные основания. — Прим. ред.). Это для безопасности детей в первую очередь. Чтобы потом не было нюансов, чтобы в первую очередь ребенок не отравился тем, что он покурит, и остался жив и здоров. Где гарантия, что не будет аллергии или еще чего-то?

В учебном заведении заверили, что «здесь ребенка никто не обидит», и попросили лишний раз поговорить с ребенком, узнать, не скрывает ли он что-либо от родителей.

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