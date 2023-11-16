Си в гостях у Байдена: обозначены красные линии 16.11.2023, 21:45

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Потепление отношений между Вашингтоном и Пекином, безусловно, выгодно Украине.

15 августа, когда в Беларуси уже был поздний вечер, в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошли переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Это первый визит китайского лидера в США за шесть лет, но руководители двух стран уже встречались год назад на саммите «Большой двадцатки».

Нынешняя встреча Байдена и Си вызывала интерес, но больших надежд на нее эксперты не возлагали. Переговоры двух лидеров продолжались около четырех часов. Как они проходили, о чем договорились главы США и КНР, и как эта встреча повлияет на войну в Украине, выяснял «Апостроф».

АТЭС без Путина, но с Си

Главным событием саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, конечно же, обозначена встреча лидеров США и Китая. Однако для Украины важным событием этого крупного форума, все же является отсутствие на нем Путина.

Российскую делегацию на саммите возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. Как сказал сам Оверчук, российская делегация прилетела только для участия в саммите, встреч на полях с американской стороной не предполагается.

- Саммит АТЭС проходит на высшем уровне, то есть туда приехали лидеры стран тихоокеанского региона из Азии и Америки. И то, что Россия там представлена каким-то малоизвестным чиновником, говорит о многом, - отмечает политический эксперт-международник Владимир Воля. - Я помню, как в 2012 году саммит АТЭС проходил во Владивостоке и там Путин был "звездой" и принимал лидеров многих стран, в том числе и США. Но прошло 11 лет, и вот результат путинской политики.

Также в западных СМИ накануне саммита распространялась информация о том, что Си Цзиньпин в США тоже не поедет, а Китай представит какой-то министр. Но Председатель КНР поехал.

- Си не мог не поехать лично. Для Китая это принципиально, поскольку он считает, что тоже имеет влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Да и между США и Китаем накопились проблемные вопросы, - говорит Владимир Воля.

Ожидания Президента и Председателя

Перед двусторонней встречей и Джо Байден, и Си Цзиньпин официально озвучили свои ожидания. И они у обоих лидеров совпадали. Президент США заявил, что его целью в ходе переговоров с главой Китая является возобновление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

- Мы не всегда соглашались, что неудивительно, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными, — заявил Байден при встрече со своим китайским коллегой, - Я ценю наш диалог, потому что, с моей точки зрения, крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, как лидер лидера, без каких-либо заблуждений или недопонимания.

- Мы должны гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт, а также ответственно управлять этой конкуренцией, — добавил Байден.

В ответ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «для обеих сторон конфликт и конфронтация имеют недопустимые последствия».

- Две такие большие страны, как Китай и США, не могут себе позволить повернуться друг к другу спиной. На планете Земля достаточно места, чтобы эти две страны были успешными, — сказал глава КНР.

О чем договорились Си и Байден

Президент и Председатель общались почти 4 часа, а потом дали брифинг журналистам, отделавшись общими фразами.

Однако, как пишет издание Bloomberg, главы США и Китая все же смогли заключить несколько крупных договоренностей. Издание расставило эти соглашения в порядке приоритета.

1. Создание совместной рабочей группы по вопросам борьбы с наркотиками.

Си Цзинпин согласился принять жесткие меры в отношении поставок химических ингредиентов фентанила и прессов для таблеток, что позволяет обойти существующие ограничения.

Также Си и Байден договорились координировать политику и действия правоохранительных органов в будущем.

Как заявили в США, эта рабочая группа будет заниматься "борьбой с глобальным незаконным производством и оборотом наркотиков" на основе фентанила.

2. Возобновление военной коммуникации.

Вашингтон и Пекин договорились о восстановлении каналов прямой связи между военными двух держав. Эта связь была отключена китайцами в прошлом году после визита спикера Палаты представителей на Тайвань. Байден и Си пообещали поддерживать открытую линию связи друг с другом по мере возникновения проблем.

Также запланировано возобновление регулярных консультаций с министром обороны США Ллойдом Остином, а также китайско-американских переговоров по координации оборонной политики и китайско-американское военно-морское консультативное соглашение.

3. Диалог об искусственном интеллекте.

Америка и Китай договорились о создании рабочей группы для начала диалога по искусственному интеллекту (ИИ). Дело в том, что в Белом доме обеспокоены использованием Китаем ИИ в военных целях. Байден также подчеркнул необходимость защиты интеллектуальной собственности США.

4. Увеличение количества авиаперевозок.

США и Китай договорились со следующего года увеличить количество прямых рейсов между странами.

5. Обмены между гражданами стран.

Обе стороны высказались за расширение образовательных, студенческих, молодежных, культурных, спортивных и деловых обменов. Ранее применялись визовые ограничения.

- Для Китая важны два основных вопроса: Тайвань и американские санкции. Именно их Си и приехал решать с Байденом. Остальные вопросы проходят просто фоном, - говорит Владимир Воля.

Тайвань, Украина и Израиль

То есть действительно, на встрече Си и Байдена поднимались вопросы, связанные с Тайванем, а также с войнами в Украине и на Ближнем Востоке. Председатель КНР, как сообщает The Guardian заявил США, что его территориальные амбиции в отношении Тайваня «неудержимы», и настоятельно призвал Вашингтон прекратить оказывать тайваньской стороне помощь с вооружением.

При этом, по информации СМИ, Си заверил американского президента, что в ближайшие годы не планирует проводить военную операцию на Тайване.

Байден на пресс-конференции после переговоров с главой Китая сообщил, что обменялся с Си «мнениями по региональным и глобальным вопросам», в том числе относительно отказа РФ прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа. Си Цзинпин не упомянул о войне в Украине вообще.

- Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира, - отмечает политолог Владимир Фесенко, - Дело в том, что Китай воспринимает войну в Украине через призму своего противостояния с США. Китаю не выгодна победа Украины, так как в Пекине будут воспринимать это и как победу США.

По мнению эксперта, Китаю также не выгодно и чрезмерное затягивание войны, и ее эскалация. «Эта война уже создала проблемы для международной торговли, и эти проблемы могут усугубиться еще и из-за войны на Ближнем Востоке. А для Китая все хорошо в меру, в том числе и международная турбулентность», - подчеркнул Фесенко.

Политолог уверен, что США не пойдут на мир в Украине на китайских условиях.

«Любая серьезная уступка Китаю в геополитических вопросах будет рассматриваться в Пекине как проявление слабости США. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. Байден не будет блокировать мирные инициативы Китая, но США будут их тщательно контролировать. В любом случае, вопрос об условиях прекращения войны между Россией и Украиной не может разрешиться без участия самих воюющих сторон», - отметил Владимир Фесенко.

Впрочем, ближневосточные конфликты и их урегулирование явно серьезно интересовали Белый дом. Байден призвал Си использовать рычаги влияния Китая на Иран, чтобы обезопасить от более широкой эскалации на Ближнем Востоке.

В ходе переговоров министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин уже провел дискуссии с Тегераном по этой теме. Позже помощники Байдена сказали, что им так и не стало понятно, как серьезно Иран воспринял сообщение Китая.

Ничья и диктатор

Оба лидера, по их высказываниям, результатом встречи остались довольны.

- Все заключенные между США и Китаем соглашения не имеют стратегического влияния, но они важны для диалога, - говорит Владимир Воля, - Главное, что лидеры США и КНР встретились и поговорили. Правда, каких-то сдвигов глобальных во внешней политике эта встреча не принесет. Каждый останется при своем мнении. Я бы сказал, что встреча между США и Китаем закончилась вничью.

По мнению эксперта, США не прекратит поддерживать Тайвань, а Китай не прекратит сотрудничество с Путиным.

Подобного мнения придерживается и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

- У обеих стран есть заинтересованность друг в друге. Лидеры поговорили, обозначили красные линии и остались на своих позициях, - сказал эксперт.

Положительно оценивает встречу Байдена и Си Цзиньпина и политолог Владимир Фесенко.

- Для нас позитивен сам факт этой встречи и продолжение конструктивного переговорного процесса между США и Китаем. Против наших интересов – прямое военно-политическое противостояние между США и КНР, которое было бы выгодно России и другим ярым противникам США, а именно КНДР и Ирану, - резюмировал эксперт.

Правда, позже президент США добавил ложку дегтя. На пресс-конференции он снова назвал Си Цзиньпина диктатором.

- Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего, - заявил Байден.

Российские пропагандисты сразу же подхватили тему и стали утверждать, что переговоры Байдена с Си провалились.

- Я думаю, что ничего страшного не произошло. Байден просто ответил на провокационный вопрос журналиста и таким образом сохранил лицо перед своими избирателями, - пояснил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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