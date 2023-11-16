Россияне массированно обстреливают Херсон 16.11.2023, 22:09

Есть пострадавшие.

Российские оккупанты снова «накрывают» огнем Херсон: уже известно о трех пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил около 20:00 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. За полчаса до этого он информировал о начале обстрела города, отмечает «Униан».

«Херсон - под массированным огнем российской армии. Сейчас известно о трех пострадавших херсонцах. Среди них 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница. «Скорая» доставила пострадавших в больницу», - написал Прокудин.

Он добавил, что информация о последствиях ударов будет уточняться.

Как добавил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, после массированного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. «Количество раненых уточняется», – подчеркнул он.

Через несколько минут Мрочко добавил: «В результате недавнего обстрела центра Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина. В момент вражеской атаки она была в своей квартире».

Ситуация в Херсонской области

Оккупанты круглосуточно терроризируют Херсонщину.

Днем в Белозерке Херсонской области из-за вражеского удара погибли люди, есть раненые, уничтожен объект критической инфраструктуры, повреждены жилые дома и продуктовый магазин. По информации Прокудина, в результате удара Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

Утром стало известно, что ночью россияне сбросили с БПЛА 13 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Золотая Балка, Новоберислав, Антоновка. Также на фоне авиационного затишья минувших суток враг активизировал артиллерию. В частности, зафиксировано 13 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. Били по Херсону, Антоновке и другим населенным пунктам. Повреждены две многоэтажки, несколько частных домов, здание школы, четыре маршрутных автобуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».