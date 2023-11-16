Полковник ВСУ назвал самое уязвимое место российской армии 16.11.2023, 22:21

Укрепить его россияне не в состоянии.

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что «идея Украины стоит на кону» – кто будет контролировать Крым, тот выиграет войну. Кроме того, он посоветовал критикам Вооруженных сил Украины обратить внимание на Черноморский флот России.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил слова генерала Бена Ходжеса.

Уязвимое место россиян

По его словам, у Черноморского флота что-то не сложилось. Как оказалось, это самое уязвимое место российской армии.

- Черноморский флот зажат по берегам Черного моря. Для того чтобы развернуться, у них нет места. Флот должен иметь выход к океану – только тогда он является флотом, – отметил Роман Свитан.

- А так это очень хорошая цель и для ракет, и для авиации. Потопить весь Черноморский флот может пара бригад истребителей. Две недели и не будет Черноморского флота, если истребители будут заряжены нужным количеством вооружения, – рассказал военный эксперт.

Это большая проблема для россиян. Они отлично ее понимают, однако ничего сделать не могут.

Свитан добавил, что Ходжес правильно назвал «ключ» ко всей операции по освобождению Украины. Это Крым. Именно этот ключ нужно достать и запустить.

Планы россиян относительно новой железной дороги

Россияне спешно пытаются строить железную дорогу от Ростова через Мариуполь, Бердянск, мимо Мелитополя до Чонгара и Геническа.

При этом представители страны-агрессора утверждают, что пока нет даже проекта этой железной дороги. Ведь часть дороги находится не на безопасном расстоянии от фронта.

- Мы сейчас уже контролируем Мелитополь, а железная дорога как раз должна проходить мимо. Как бы они ни пытались, им придется строить ее через Мелитополь. Ведь там неудобства создает залив, – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что если ВСУ пройдут еще километров 5 – 7, то будут доставать и до Азовского побережья. Тогда у россиян уже не будет возможности как-то спрятать железную дорогу от нашего базового вооружения.

- То есть, имея достаточное количество ракет, мы эту дорогу без проблем отминусуем. Именно поэтому россияне, скорее всего, откажутся от этого проекта, – подытожил Роман Свитан.

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