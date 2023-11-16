ВСУ отбили атаку россиян, уничтожив вражеские БМП и танк 1 16.11.2023, 22:38

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Помог Javelin.

Силы обороны Украины отбили атаку российских БМП и танка. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

«Печальная история вражеского танка, двух БМП и их экипажей», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как россияне пытаются на бронетехнике атаковать позиции ВСУ.

Украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin подбили вражескую БМП. Вторая БМП пыталась избежать такой же участи, но ей это не удалось. Она наехала на противотанковую мину.

Танк также удалось подбить с помощью Javelin. А пехота россиян была вынуждена бежать с поля боя.

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