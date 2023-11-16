Как выглядит самая дешевая гостиница в Беларуси 3 16.11.2023, 22:49

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В ней номера за $2 в сутки.

Историей своей поездки в Бобруйск с «Онлайнером» поделились читатели. Больше любых достопримечательностей их впечатлила цена жилья, в котором они остановились. Койко-место стоило 7 рублей в сутки. Kак выглядит номер и какой сервис можно получить за такие деньги.

Первый нюанс — на деле гостиница оказалась вовсе не гостиницей. А местом для ночевки, которое предоставляет центр туризма и краеведения. Второй нюанс — такое жилье есть в каждом районном центре. Поэтому цена не уникальна и варьируется в районе 6—15 рублей в сутки. Часто такие гостиницы «на минималках» называют турбазами.

— Это здание бывшего детского сада. Комнаты 3—6-местные, кровати выдвижные. Внутри тепло, много места. Есть душ с окном на улицу, которое не закрывается. Своя парковка за забором. Матрасы вполне хорошие, белье чистое. Можно собираться компанией в большом зале со скамейками. К нашим песням там отнеслись лояльно. На втором этаже есть макет Бобруйска для изучения, — делятся информацией читатели.

В целом впечатления остались положительные. Правда, сами гости отмечают, что место не подойдет людям с запросами — только истинным туристам. Из минусов — нет кухни и нельзя пользоваться чайником. За душ нужно доплатить: тогда цена за ночь поднимается до 11 рублей.

Читатели оказались в Бобруйске большой компанией. Хотели изучить природу в окрестностях города и подземный бункер. О месте для ночлега узнали от знакомых. Забронировали жилье по телефону: им сбросили фото номеров и предупредили, что «шика» ждать не стоит.

За комментарием журналисты обратились к директору Центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска. По его словам, место ориентировано на туристические и школьные группы, участников спортивных соревнований и командированных. Сторонние гости попасть туда не смогут. В других городах в турбазы могут заселяться все желающие.

Для сравнения, гостиницу в Бобруйске можно снять от 66 рублей за трехместный номер, а двухкомнатную квартиру с 6 спальными местами — за 50 рублей. Выйдет по 22 и 8,3 рубля с человека соответственно.

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