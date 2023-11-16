Не все можно рассказать публично: Зеленский намекнул на расширение ПВО Украины 2 16.11.2023, 23:06

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Владимир Зеленский

География сотрудничества Украины для расширения воздушного щита очень широка.

Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к воинам, гражданам и союзникам Украины в вечернем обращении.

Глава украинского государства поблагодарил всех защитников неба за то, что они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и за одни только сутки 16 ноября сбили 16 вражеских дронов. Президент Украины также добавил, что география сотрудничества Украины для расширения воздушного щита очень широка, но 2рассказать публично можно не все».

«Не всё сейчас можно рассказать публично, но что абсолютно точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее», - сообщил украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, возможности украинской ПВО увеличиваются и, конечно, это ещё не 100% защита, ведь такие города, как Харьков и Запорожская с Донецкой областью всё ещё не защищены, а значит - много работы впереди и это задание для всех украинских дипломатов.

В завершение этой темы президент Украины поблагодарил всех причастных к расширению ПВО: «Я благодарен всем, кто в этом эффективен».

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