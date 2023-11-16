На аукцион собираются выставлять усадьбу, которую отобрали у россиян 16.11.2023, 23:30

1,240

Они ее не восстановили.

В TikTok попало видео того, как сейчас выглядит старинный дворцово-парковый комплекс рода Святополк-Четвертинских, что в поселке Желудок Щучинского района. Еще в 2021 году сообщалось, что этот объект собираются выставить на повторные торги из-за того, что его изъяли у предыдущего покупателя.

Есть ли сейчас собственник у этой усадьбы? Чтобы ответить на этот вопрос, журналист «Зеркала» под видом потенциального покупателя поинтересовался судьбой комплекса. Выяснилось, что владельцев у усадьбы сейчас нет, однако, возможно, скоро они появятся — недвижимость должны выставить на аукцион.

История усадьбы

Дворец в стиле нео-барокко в 1907 году начал строить князь Людвиг Святополк-Четвертинский, его проект создал известный польско-итальянский архитектор Владислав Маркони. Усадьба включала дворец, парк, флигель, мельницу, пруд и вспомогательные постройки. Стройку закончили в 1908 году, до 1939-го это был центр большого семейного имения.

С 1941 по 1944 годы в усадьбе размещался немецкий военный госпиталь. В начале 1960-х годов дом передали военным. Там построили солдатский магазин, сторожки и железобетонный забор.

К 1992 году войсковая часть была расформирована, и комплекс передали Национальной академии наук Беларуси. Более 20 лет усадьбу иногда использовали для съемок фильмов и музыкальных клипов.

В 2014 году усадьба, признанная историко-культурной ценностью, перешла к новому владельцу. Это была семья Гавриловых из Москвы, которая намеревалась организовать здесь туристический комплекс. Но в 2015—2018 годах прокуратура выявила, что комплекс находится в плохом состоянии. Поэтому в 2020 году суд изъял имущество у владельцев.

Какой комплекс сегодня

В 2021 году власти планировали выставить усадьбу на аукцион. Надеялись, что придет инвестор и превратит имение в знаковое туристическое место.

На этой неделе объявились «новые владельцы» усадьбы, они сообщили об этом в TikTik. В роликах, которые они разместили, закадровый голос сообщает, что они «выкупили усадьбу» и будут за ней присматривать. На кадрах видно, как ко входным дверям дворца подходит женщина и открывает ключом навесной замок. Потом посетители гуляют по дому и снимают его состояние на камеру.

Первый ролик про усадьбу собрал более 1000 комментариев. Люди желали «новым владельцам» удачи в реконструкции комплекса и ужасались предполагаемым суммам, которые надо будет вложить в восстановление недвижимости. Впрочем, некоторые пользователи сомневались в правдивости сказанного в TikTok и предполагали, что видео это шуточное, мол, владельцев у усадьбы нет. Скептики оказались правы.

«Ждем оценки и будем выставлять усадьбу на торги». Что говорят чиновники о судьбе комплекса

Корреспонденткак потенциальный покупатель позвонил в Желудокский сельсовет, Щучинский райисполком и Министерство культуры, где узнал, что сейчас происходит с историческим объектом и можно ли его купить.

— Москвичи покупали эту усадьбу в 2014 году. Приезжали они только летом. А потом начался ковид и кризис. Также владельцы столкнулись с трудностями [при ремонте], так как эта недвижимость — историко-культурное наследие, нельзя ремонтировать так, как хочется, надо получать разрешение. Хотя они часть работ сделали — ворота кованые, подвели электричество к зданию, выделили охранную зону, — сообщили в Желудокском сельсовете.

Сотрудник ведомства отметил, что здание в усадьбе очень красивое, чтобы посмотреть на него, «со всех сторон едут люди, рекламы не надо». Комплекс охраняет сторож, который может впустить желающих на территорию, он же косит там траву и смотрит за порядком. Некоторых пускают и внутрь дворца. Посещение объекта бесплатное, хотя некоторые люди готовы вносить небольшие суммы как добровольное пожертвование.

За комплексом закреплено 10 гектаров земли и строения.

В феврале 2014 года усадьбу выставляли на продажу за три миллиарда неденоминированных рублей (на сегодня это 300 тысяч рублей). Потом цену снизили, прошлым владельцам ее продали почти за 90 000 долларов.

— Недавно к нам приезжали оценщики, они должны подсчитать стоимость комплекса. Потом его выставят на аукцион, может, в конце декабря или январе. Конечно, мы заинтересованы, чтобы усадьбу купили, но надо понимать, что здание громадное, трехэтажное и затраты будут очень большими.

В Щучинском райисполкоме уточнили, что недвижимость еще окончательно не изъяли у старых владельцев.

— Усадьба будет изыматься на условии реализации через торги. Сейчас «Белреставрация» подсчитывает ее оценочную стоимость, мы же не можем ее с потолка взять. Пока неизвестно, когда они предоставят нам документы, ведь это единственное предприятие, которое делает оценку исторических объектов. Кто будет проводить торги, тоже пока не ясно. Мы еще не заключали ни с кем договор об этом, — рассказали в исполкоме.

В Минкульте сообщили, что усадьба Святополк-Четвертинских относится ко второй категории объектов историко-культурного наследия республиканского значения. Все ремонтно-реставрационные работы на объекте надо будет согласовывать с этим ведомством.

— Там запрещено делать необоснованные изменения. Но законодательство разрешает приспособить объекты историко-культурного назначения под любые функции, но если есть согласованный проект. Помню, что у прошлых владельцев был проект, согласованный с Минкультом. Им можно будет воспользоваться, только надо будет его актуализировать, — сообщил чиновник из управления по охране историко-культурного наследия при Минкульте.

По его словам, все условия и ограничения, касающиеся таких объектов, прописываются в имеющейся к аукциону документации.