Эстония и Норвегия вслед за Финляндией готовятся закрыть границу с РФ 17.11.2023, 4:18

Это связано с наплывом мигрантов.

Эстония и Норвегия рассматривают возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии.

Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил Postimees, что Таллин был в курсе решения Хельсинки остановить работу четырех КПП из-за наплыва мигрантов. По его словам, это «может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах».

Коммусаар отметил, что власти внимательно следят за ситуацией и готовы предотвратить любую нелегальную миграцию в случае необходимости, что «может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска».

Похожее заявление сделала глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель. Страна имеет единственный пункт пограничного контроля с Россией в Стурскуге. Министр отметила, что ажиотажа на КПП не наблюдается. «Трафик очень низкий и был низким на протяжении всей осени. Но мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, в случае необходимости нам придется закрыть границу на короткое время», — сказала Мель в комментарии NTB.

16 ноября Финляндия объявила о закрытии четырех из девяти пунктов пропуска на границе с Россией. Власти объяснили это ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории РФ. Начиная с сентября, в Финляндию таким образом попали 280 граждан Ирака, Йемена, Сомали, Сирии и других стран. Все они просили убежище.

Накануне президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё обвинили Россию в целенаправленном использовании мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах. Финский лидер счел, что эти действия стали ответом на подписание соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, призвал готовиться к другим «гадостям» с российской стороны.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что увеличение числа беженцев вызывает волнения в странах Евросоюза, в том числе в Германии и Финляндии, о чем знают в России. «Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем случайно», — отметил президент.

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