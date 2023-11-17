ВСУ прорвали российскую оборону под Горловкой 1 17.11.2023, 8:09

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Освобождены территории, занимаемые оккупантами с 2016 года.

Подразделения ВСУ прорвали российские оборонительные позиции в окрестностях Горловки, сообщает dialog.ua.

Судя по опубликованным в Интернете кадрам, украинские бойцы продвинулись на территорию, оккупированную в районе Горловки в 2016 году.

Украинский военный эксперт Артем Кравчук в своем Telegram-канале показал карту продвижения ВСУ, основываясь на предварительной информации.

Согласно анализу карты, продвижение ВСУ вглубь российских позиций на северо-западе от Горловки составило около 500 метров.

«Ситуация на уточнении, карта изменена, анализируя визуальные данные», - добавил он.

Информация о наступлении ВСУ поступила и с российской стороны.

Российский военный пропагандист телеканала «Россия-1» Александр Сладков в своем Telegram-канале подтвердил проблемы российской армии под Горловкой в районе террикона: ВСУ штурмом взяли под контроль его половину.

Сладков заявляет, что теперь линия фронта проходит по впадине между двумя частями террикона. По его словам, обстоятельства сошлись неблагоприятно для российской армии.

Ранее в нескольких километрах к северу от Горловки ВСУ развернули контрнаступательную операцию на Южном фланге Бахмута, взяв под полный контроль крупный участок территории.

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