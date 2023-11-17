Политолог: В Кремле началась реальная паника 2 17.11.2023, 8:17

15,496

Итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина шокировали Москву.

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина показала, что Пекин отходит от тесного сотрудничества с Москвой. Такое мнение высказал политический эксперт Валерий Клочок.

Как отметил эксперт в эфире «24 канала», Россия стала для Китая серьезным рынком сбыта – торговые отношения между этими странами в течение последних лет только усиливались. По словам Клочка, в результате встречи лидеров США и Китая реализовалась идея о создании биполярного мира, которой годами грезил российский диктатор Владимир Путин. Правда, в качестве оппонента Байдена он видел себя. На самом же деле оказалось, что на одном полюсе этого биполярного мира оказались США, а на другом – Китай, а Путину остается лишь наблюдать за этим.

«В то же время россияне набрали в рот воды. Я не видел ни одного комментария от России. В Кремле реально паника», – отметил политический эксперт.

Кроме того, он напомнил, что США и Китай договорились увеличить количество авиарейсов между странами для культурного, спортивного и социального обмена. Это говорит об углублении сотрудничества даже на социально-бытовом и туристическом уровне.

«Такие вещи случайно не прописываются. Возможно, это большая подготовка к созданию межгосударственного соглашения о сотрудничестве. Я не буду сейчас утверждать о том, что в перспективе Китай и США станут дружественными странами. Однако на данном этапе прагматизм побеждает», – добавил Клочок.

Кроме того, звучала информация о том, что Байден призывает Си Цзиньпина не помогать России. Если подводить простые итоги, то, по словам Клочка, Путин за этим наблюдает, но поделать ничего не может.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».