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Партизаны проникли на базу Черноморского флота РФ в Крыму

  • 17.11.2023, 8:23
  • 3,898
Партизаны проникли на базу Черноморского флота РФ в Крыму

Установлены важные координаты.

Агент партизанского движения «АТЕШ», провел разведку в одной из частей Черноморского флота России.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» успешно провёл разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ», - говорится в сообщении.

В воинской части партизан обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами.

«Пока дежурная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба ВЧ 80393», - сообщили администраторы канала.

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