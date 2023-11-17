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Рейс «Белавиа» с белорусами из сектора Газа приземлился в Минске

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  • 17.11.2023, 8:27
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Рейс «Белавиа» с белорусами из сектора Газа приземлился в Минске

Борт летел из египетского Каира через Турцию, Грузию и Россию.

Рейс национального авиаперевозчика «Белавиа» с эвакуированными из сектора Газа белорусами поздним вечером 16 ноября приземлился в аэропорту Минск. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет приземлился вчера в 23.15. Борт летел из египетского Каира через Турцию, Грузию и Россию.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что рейс был «не коммерческий». При том, что 6 ноября национальный авиаперевозчик вывозил белорусов из Израиля. Этот борт был «коммерческим» — билеты на него продавали по 550 долларов.

Напомним, 15 ноября из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта эвакуировали 43 белоруса и членов их семей. 16 ноября за ними в Каир был отправлен гуманитарный рейс «Белавиа». Сколько белорусов прилетели в Минск не сообщается.

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