Си Цзиньпин заставил Кремль напрячься 2 17.11.2023, 8:33

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Си Цзиньпин

Глава Китая выступил со знаковым заявлением.

«В связи со вчерашней речью Си Цзиньпина, ее тоном и содержанием, я бы рекомендовал русским сильно напрячься. Судя по всему, в глобальном новом мире их не существует. Вообще», — пишет украинский блогер Ян Валетов.

Эксперт также опубликовал полный текст речи главы Китая на встрече с президентом США Джо Байденом:

— Господин президент, приехав сюда я думал о вашей поездке в Китай, когда я был вице-президентом Китая, и у нас была встреча - это было 12 лет назад, я все еще помню нашу коммуникацию очень отчетливо, и это всегда дает о чем подумать.

В прошлый раз мы встречались на Бали, год и один день назад. Много чего произошло с тех пор.

Мир выбирается из пандемии ковида, но он все еще под ее огромным влиянием. Глобальная экономика все еще восстанавливается, но этот момент остается скользким. Цепочки производства и поставок все еще под угрозой прерывания, а протекционизм возрастает. Все это серьезные проблемы.

Отношения Китая и США - самые важные двухсторонние отношения в мире, должны восприниматься в широком контексте ускоряющихся глобальных трансформаций, ранее невиданных в этом столетии. Они должны развиваться на пользу нашим народам и соответствовать нашей ответственности за человеческий прогресс.

Отношения Китая и США никогда не были безоблачными за последние 50+ лет, они всегда сталкивались с теми или иными проблемами. И все равно они продолжали двигаться вперед через изгибы и преграды.

Для таких двух стран как Китай с США поворачиваться друг к другу спинами - это не вариант. Это нереалистично, чтобы одна сторона пыталась перестроить другую, а конфликт и конфронтация имели бы непостижимые последствия для обеих сторон.

Я все еще считаю, что большая конкуренция между странами - это не превалирующая тенденция нынешних времен и не может решить проблем, с которыми сталкиваются Китай и США.

Планета Земля достаточно большая для двух стран, чтобы преуспевать. А успех одной страны - возможность для другой.

Это объективный факт, что у Китая и США есть различия в культуре, истории, социальной системе и пути развития. Однако до тех пор, пока они уважают друг друга, они будут целиком способны возвыситься над различиями и найти верный путь, чтобы поладить друг с другом. Я твердо верю в многообещающее будущее двусторонних отношений.

Господин президент, мы у руля отношений между Китаем и США. Мы несем ответственность за оба народа и за мировую историю. Ожидаю глубокого обмена взглядами, в котором мы бы достигли нового понимания по стратегическим и всеобъемлющим проблемам, критическим для отношений Китая и США, и проблемам, которые влияют на мир и развитие в мире.

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