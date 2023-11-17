У спортсмена-путиниста в Дагестане взорвалась в руках граната 8 17.11.2023, 8:41

9,674

Гамзат Османов

Ее вручил друг из России.

Чемпион Азербайджана по вольной борьбе-2013 Гамзат Османов, работавший после завершения спортивной карьеры, заместителем главы дагестанского Буйнакска, получил тяжелую травму руки. У 30-летнего чиновника в руках взорвалась свето-шумовая граната.

Как сообщают российские Telegram-каналы Baza, Shot и Мash, Османову, оторвало кисть левой руки.

Источники Mash утверждают, что Османов был в гостях у друга и не знал, что граната настоящая — якобы ему сказали, что это муляж. А когда 30-летний чиновник стал вертеть боеприпас в руках, раздался взрыв. Официальных сообщений об этом инциденте не было.

У чемпиона Азербайджана, поддержавшего войну в Украине, взорвалась в руках граната, которую дал «поиграться» друг в России

Османов до марта 2013 года выступал за Россию. Занимался в спортивной школе им. Гамида Гамидова в Махачкале. В июле 2009 года стал чемпионом Европы среди кадетов в сербском городе Зренянин. В ноябре 2013 года одержал победу на Голден Гран-при в Баку, одолев в финале весовой категории до 84 кг россиянина Сослана Кцоева.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину всячески поддерживал режим Путина агрессию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».